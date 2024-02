(New York) Les indices de la Bourse de New York évoluaient dans le rouge vendredi après un indice des prix de gros plus fort que prévu aux États-Unis qui faisait grimper les taux obligataires.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones cédait 0,46 %, le NASDAQ, à dominante technologique, lâchait 0,72 % et le S&P 500, qui avait atteint un record en clôture jeudi, reculait de 0,51 % vers 9 h 55 (heure de l’Est).

Jeudi, l’indice élargi, le plus représentatif du marché new-yorkais, avait gagné 0,58 % pour s’inscrire à 5029,73 points, un nouveau plus haut historique. Le Dow Jones avait engrangé 0,91 % à 38 773,12 points et le NASDAQ avait avancé de 0,30 % à 15 906,17 points.

Vendredi peu avant l’ouverture, le département américain du Travail a publié un indice des prix de gros qui a surpris par sa vigueur.

Ces prix à la production ont rebondi plus qu’attendu en janvier, augmentant de 0,3 % sur un mois, après avoir reculé de 0,1 % en décembre. Les analystes anticipaient une hausse plus modeste de 0,1 %.

« Pour la banque centrale, c’est un peu préoccupant mais les responsables de la Fed ne devraient pas se focaliser sur un chiffre mensuel », a commenté Rubeela Farooqi, économiste pour HFE, assurant que ceux-ci « vont rester patients […] avant de décider de la future politique monétaire ».

La réaction a été vive toutefois sur le marché obligataire où les taux à deux ans et dix ans se sont nettement tendus, la ténacité de l’inflation faisant craindre que le coût du crédit fixé par la Fed ne reste élevé plus longtemps.

Les rendements sur les obligations à deux ans ont grimpé à 4,67 % contre 4,57 % et ceux sur les bons du Trésor à dix ans sont montés à 4,30 % contre 4,23 % la veille.

D’autres données économiques ont montré une activité mitigée. Le marché du logement, mis à mal par les forts taux d’intérêt sur les crédits immobiliers, a montré un nouveau signe de faiblesse.

Les mises en chantier de logements ont chuté de presque 15 % en janvier, à leur plus bas niveau depuis août.

A la cote, les banques souffraient de la tension des taux obligataires comme Bank of America (-0,38 %) ou Citigroup (-0,43 %).

La plateforme d’échanges de cryptomonnaies Coinbase s’envolait de 12 % après avoir annoncé la veille après la clôture des bénéfices largement supérieurs aux prévisions. Grâce notamment à une montée du bitcoin, son chiffre d’affaires trimestriel a grimpé à 954 millions de dollars contre 826 millions prévus par les analystes.

L’action du groupe de semi-conducteurs Applied Material était très recherchée (+8,19 %) après des résultats et surtout des perspectives d’activité meilleure que prévu.

Le service de streaming Roku voyait ses titres chuter de 18 % malgré des résultats dépassant les attentes avec 80 millions d’abonnés. Mais le groupe a publié des prévisions inférieures aux anticipations des analystes dans un contexte de plus en plus concurrentiel pour le secteur.

Le chausseur et fabricant de vêtements sportifs Nike cédait 3,47 % alors que le groupe cherche à diminuer ses coûts et prévoit de supprimer 1600 emplois, soit 2 % de ses effectifs, selon le Wall Street Journal.