L’indice Dow Jones et le S&P 500, qui ont atteint lundi leur sixième record de l’année, cédaient respectivement 0,11 % et 0,07 %. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, reculait de 0,14 %, au cours des premiers échanges.

(New York) La Bourse de New York évoluait en léger retrait mardi, se positionnant prudemment avant les résultats de poids lourds du secteur de la technologie après la clôture.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones et le S&P 500, qui ont atteint lundi leur sixième record de l’année, cédaient respectivement 0,15 % et 0,09 %. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, reculait de 0,21 %, vers 10 h 25 (heure de l’Est).

La veille le marché actions avait profité d’un recul des taux obligataires à la suite d’une annonce du Trésor américain indiquant que ses besoins trimestriels d’emprunt étaient moins importants qu’attendu, a relevé Patrick O’Hare de Briefing.com.

Mardi, la semaine la plus chargée de la saison des résultats s’est poursuivie avec General Motors (+1,07 %) dont l’action était recherchée après des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre.

Le constructeur automobile s’est montré confiant sur les perspectives pour 2024 grâce au maintien des prix à un niveau élevé.

En 2023, GM a livré 6,2 millions de véhicules dans le monde – part de marché revendiquée de 8,8 %, contre 9,1 % en 2022 –, dont 2,60 millions aux États-Unis (part de marché de 15,6 %) et 2,10 millions en Chine.

Le transporteur express UPS s’écroulait de plus de 8 %. Non seulement le groupe va supprimer 12 000 emplois, mais son volume d’activité a chuté de 7,3 % au quatrième trimestre.

Les investisseurs attendaient aussi les résultats de deux des « Sept Magnifiques » du secteur technologique à savoir Microsoft (+0,32 %) et Alphabet, maison mère de Google (-0,05 %) après la clôture.

« Ces importants catalyseurs pourraient injecter de la volatilité dans les échanges », a averti Patrick O’Hare.

Le fabricant de puces AMD (-0,90 %) était aussi attendu.

Le géant pharmaceutique Pfizer chutait de plus de 1 % après être resté dans le rouge au quatrième trimestre, lesté comme prévu par la chute des revenus liés à son vaccin Comirnaty et à son antiviral Paxlovid contre la COVID-19.

D’octobre à fin décembre, le laboratoire, qui avait été l’un des premiers à développer un vaccin contre le coronavirus, a affiché une perte de 3,37 milliards de dollars, contre un bénéfice de 4,99 milliards de dollars publié un an auparavant.

Alors que le marché digère ces résultats, une réunion monétaire de la Réserve fédérale (Fed) a commencé mardi et doit s’achever mercredi à la mi-journée.

« Le Comité monétaire laissera très probablement les taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 % » pour la troisième fois d’affilée, a estimé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Après les voir relevés à 11 reprises entre mars 2022 et juillet 2023, la Réserve fédérale réfléchit plutôt à les abaisser à l’avenir.

Les investisseurs espèrent glaner mercredi lors de la conférence de presse de Jerome Powell, son président, des indices sur le début des baisses à venir.

Au rang des indicateurs, un nouveau bond du moral des consommateurs a été attesté par l’enquête mensuelle du Conference Board pour janvier.

L’indice mesurant la confiance des consommateurs a grimpé à 114,8 points au plus haut depuis décembre 2021, après 108 points en décembre (révisé en baisse).

« On observe une amélioration dans toutes les tranches d’âge, et surtout chez les 55 ans et plus », a noté la cheffe économiste responsable de l’enquête Dana Peterson.

« La confiance s’est solidifiée pour tous les groupes de revenus à l’exception des plus riches », a-t-elle aussi noté.

Un autre baromètre du moral des ménages, l’indice de l’Université du Michigan publié mi-janvier, a aussi montré un bond de la confiance au plus haut depuis près de deux ans et demi.

Sur le marché obligataire, les taux à dix ans étaient stables à 4,08 %.