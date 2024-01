(New York) La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé autour de l’équilibre vendredi, sortant de plusieurs records et digérant à la fois des perspectives décevantes dans le secteur des semi-conducteurs et des nouvelles de l’inflation et de la consommation aux États-Unis.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones avançait de 0,11 %, le NASDAQ, plombé par Intel (-10,53 %), glissait de 0,10 %. Le S&P 500 cédait de 0,07 %.

Plus de détails à venir.