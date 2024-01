À l’ouverture, l’indice Dow Jones avançait de 0,34 %, le NASDAQ gagnait 0,82 % et le S&P 500 progressait de 0,51 %, après un nouveau record la veille.

(New York) La Bourse de New York a ouvert en nette hausse mercredi, tirée par le secteur technologique et les bons résultats de Netflix, qui témoignent de l’allant du consommateur.

Agence France-Presse

À l’ouverture, l’indice Dow Jones avançait de 0,34 %, le NASDAQ gagnait 0,82 % et le S&P 500 progressait de 0,51 %, après un nouveau record la veille.