La Bourse de New York termine en léger retrait une année 2023 euphorique

(New York) L’année 2023 à Wall Street aura été celle d’un rebond euphorique et inattendu, accéléré ces deux derniers mois par la certitude des marchés que l’inflation s’évanouit et que la fin des taux d’intérêt élevés se profile aux États-Unis.