(New York) La dernière séance de l’année a débuté très timidement dans le vert vendredi à la Bourse de New York, quasi stable, où le Dow Jones évolue à un niveau record tandis que le S&P 500 frôle aussi un plus haut historique.

Agence France-Presse

Vers 11 h, l’indice Dow Jones ne grappillait que 0,01 %. Le NASDAQ, à dominante technologique, prenait 0,06 %, tandis que le S&P 500 avançait de 0,07 %.

La veille, l’indice Dow Jones avait gagné 0,14 % inscrivant à 37 710,10 points un nouveau plus haut, le deuxième de la semaine.

Le S&P 500 avait grappillé 0,04 %, à 4783,35 points, non loin de son record de janvier 2022. Le NASDAQ avait cédé 0,03 %, clôturant à 15 095,14 points.

Les trois indices devraient terminer une neuvième semaine d’affilée en territoire positif.

« Le dernier jour de Bourse de l’année est arrivé et, jusqu’à présent, il ne ressemble en rien aux neuf dernières semaines de l’année », alors que s’il était similaire, les actions seraient en forte hausse, a commenté Patrick O’Hare, analyste de Briefing.com.

Tous les regards seront tournés vers l’indice élargi S&P 500 et « vers sa capacité à clôturer 2023 à un nouveau record », a-t-il souligné.

« Quelle belle conclusion ce serait à cette envolée de fin d’année ! Il s’en est rapproché jeudi atteignant 4793,30 à son plus haut intrajournalier, mais il n’a pas pu atteindre le seuil record de clôture de 4796,56 atteint le 3 janvier 2022 », a ajouté l’analyste.

Dans un marché de fin d’année à très faible volume, ce qui accentue les variations, et avec peu de nouvelles économiques, les investisseurs ont été un peu refroidis une demi-heure après l’ouverture par la publication de l’indice PMI d’activité de la région très industrialisée de Chicago.

Cet indice s’est affaissé en décembre à 46,9, contre 55,8 le mois précédent.

Ce repli ne devrait pas dérouter toutefois les indices boursiers de leur brillante trajectoire annuelle : le Dow Jones s’achemine ainsi vers une hausse de 13,8 % sur l’année et le S&P 500 vers une progression de 24,6 %.

Le NASDAQ quant à lui, doté des « Sept Magnifiques » – les mégacapitalisations de la technologie, comme Microsoft, Apple et Nvidia – s’est envolé de 44,2 %. L’année 2023 devrait se conclure comme la meilleure depuis 2003 pour cet indice à dominante technologique.

Sur le marché obligataire, les rendements à dix ans se tendaient un peu à 3,87 %, contre 3,84 % la veille.

Le titre d’Alphabet faisait peu de cas (-0,20 %) de l’accord trouvé par Google pour régler un litige sur la protection de la vie privée qui aurait pu lui coûter 5 milliards de dollars. Le montant de l’accord à l’amiable n’a pas été divulgué.

Boeing se redressait de 0,24 % après avoir terminé en repli la veille. Le constructeur aéronautique a demandé aux compagnies aériennes propriétaires de 737 MAX, son avion-vedette, de faire des vérifications à cause d’un risque de « boulon desserré » sur le système de contrôle du gouvernail, avait annoncé jeudi l’Agence américaine de l’aviation civile (FAA).

Le secteur des microprocesseurs et semi-conducteurs progressait nettement avec AMD (+1,23 %) et Nvidia (+0,60 %).

Le géant chinois de l’internet NetEase, qui a des titres cotés à Wall Street, continuait de croître pour la troisième séance d’affilée (+3,42 % à 92,34 dollars), profitant toujours de nouvelles règlementations plus positives pour le secteur des jeux vidéo en Chine.