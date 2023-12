(New York) La Bourse de New York a démarré dans le vert mercredi, confortée par des signes de refroidissement du marché de l’emploi aux États-Unis, ce qui est positif dans le combat de la Fed contre l’inflation.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones avançait de 0,31 %, le NASDAQ, à dominante technologique progressait de 0,46 % et l’indice élargi S&P 500 de 0,39 % vers 10 h 20 (heure de l’Est).

Mardi pour une deuxième séance de perte, l’indice Dow Jones avait cédé 0,22 % à 36 124,56 points. Le NASDAQ avait gagné 0,31 % à 14 229,91 points et le S&P 500 avait stagné (-0,06 %) à 4567,18 points.

Avant la publication des chiffres officiels de l’emploi pour novembre aux États-Unis, attendus vendredi, l’enquête ADP/Stanford Lab a dénombré 103 000 nouvelles embauches dans le secteur privé, bien moins qu’attendu par les analystes (127 000).

En outre, l’augmentation des salaires dans le secteur privé s’est avérée la plus lente depuis deux ans (+5,6 % en rythme annuel).

« Le marché de l’emploi montre des signes de ralentissement, avec une création d’emplois à la baisse et un taux de chômage qui grimpe légèrement. Nous anticipons un relâchement des conditions du marché du travail, sous l’effet de la politique restrictive » de la Réserve fédérale (Fed), a commenté la cheffe économiste pour HFE, Rubeela Farooqi.

À ces données, il faut ajouter une vive révision à la hausse de la productivité au troisième trimestre (+5,2 %) accompagnée d’une nette baisse du coût unitaire de l’emploi, qui a reculé de 1,2 %.

« Ce lien est important entre l’augmentation de la productivité et la baisse du coût unitaire de main-d’œuvre », a souligné Patrick O’Hare de Briefing.com.

« Chacun d’eux va dans la bonne direction en ce qui concerne les objectifs de la Réserve fédérale, ce qui signifie que les taux devraient continuer d’évoluer dans la bonne direction pour le marché », a ajouté l’analyste.

Les rendements obligataires continuaient de glisser à 4,14 % contre 4,16 % la veille, un plus bas depuis trois mois.

Du côté des valeurs, Tesla gagnait 2,60 %. Après le lancement de son Cybertruck électrique, le patron de Tesla Elon Musk a évoqué mardi la production d’un véhicule plus plus petit et moins cher, ajoutant et que la marque était déjà « avancée » dans la conception de ce modèle.

La plateforme de commerce en ligne Shopify perdait 2,50 % après une journée d’information auprès des investisseurs, certains jugeant que l’action a très fortement progressé depuis le début de l’année.

Parmi les secteurs du S&P, le secteur industriel affichait la plus forte hausse dans les échanges (+1,02 %) avec de bonnes performances de Caterpillar (+2,03 %) ou Deere (+2,37 %).

Les banques étaient bien placées comme Bank of America (+2,40 %), Citigroup (+4,30 %) ou Goldman Sachs (+1,18 %).

L’association des banquiers immobiliers a indiqué que les demandes de prêts avaient augmenté de 2,8 % la semaine dernière pour l’achat de logements, dans le sillage du repli des taux obligataires.

La plateforme de courtage en ligne Robinhood s’envolait de 6 % alors que les cryptoactifs ont le vent en poupe, particulière le bitcoin qui, mercredi, a passé le seuil de 44 000 dollars, un nouveau plus haut depuis avril 2022.

Le secteur de l’énergie était une des lanternes rouges du marché, plombé par une nouvelle baisse des cours du brut, le baril de pétrole texan WTI se maintenant à peine au-dessus des 70 dollars. ExxonMobil cédait 0,27 % en dépit de l’annonce d’un plan d’augmentation de ses rachats d’actions.