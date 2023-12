(New York) La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé vendredi peu après l’ouverture, reprenant son souffle au lendemain de la conclusion de son meilleur mois en plus d’un an, le marché attendant des prises de parole du président de la Fed (banque centrale américaine) Jerome Powell.

Agence France-Presse

Vers 9 h 50 (heure de l’Est), le Dow Jones était proche de l’équilibre (+0,07 %), l’indice NASDAQ cédait 0,33 % et l’indice élargi S&P 500 s’effritait de 0,10 %.

Le Dow Jones a terminé le mois de novembre sur un gain de 8,8 %, sa meilleure performance depuis octobre 2022.

« On débute décembre avec un marché solide, mais qui a besoin de faire une pause avant de pouvoir, on l’espère, reprendre de l’élan en fin de mois », a commenté Quincy Krosby, de LPL Financial.

« Le marché est concentré sur les déclarations (du président de la Fed Jerome) Powell », qui doit s’exprimer par deux fois vendredi, à Atlanta (Géorgie), à 11 h (heure de l’Est), puis à 14 h (heure de l’Est). Ses propos « vont être très importants parce qu’ils poseront le décor avant la prochaine réunion » de la Fed.

Les membres du comité de politique monétaire entrent en période de réserve (blackout period), séquence préalable à une réunion, durant laquelle ils ne sont plus autorisés à s’exprimer publiquement. « Ce sera donc la dernière intervention avant la réunion », prévue les 12 et 13 décembre, insiste Quincy Krosby.

Les opérateurs tablent sur cinq baisses du taux directeur de la Fed en 2024, alors que dans leur dernière projection, en septembre, une majorité des membres du comité de politique monétaire n’en envisageaient aucune.

Depuis, plusieurs indicateurs ont mis en évidence un ralentissement plus prononcé de l’économie américaine.

La journée de vendredi devait offrir un nouvel indice à la place new-yorkaise, avec la publication de l’indice ISM d’activité manufacturière pour novembre.

« Il y a un bras de fer entre le marché et la Fed » quant à la trajectoire de la politique monétaire, a observé Quincy Krosby.

Sur le marché obligataire, les taux se stabilisaient après un sursaut, jeudi. Le rendement des emprunts d’État américain à 10 ans était stable à 4,32 %.

À la cote, Tesla reculait (-2,22 %) au lendemain de la présentation, en fanfare, d’une nouvelle camionnette électrique, le Cybertruck, aux lignes futuristes, dont le constructeur prévoit de produire 250 000 exemplaires en 2025 après une montée en régime progressive.

Paramount était recherché (+2,68 %) après que le Wall Street Journal a rapporté que le groupe de médias envisageait de proposer une offre réunissant son service de streaming Paramount+ et celui d’Apple (+0,11 %), Apple TV+, à un tarif inférieur à celui des deux abonnements séparés.

Pfizer était sanctionné (-6,37 %) après avoir acté l’arrêt des essais cliniques de sa pilule anti-obésité à deux doses quotidiennes danuglipron. Les résultats ont mis en évidence une proportion élevée d’effets secondaires indésirables lors de la dernière vague de tests. Le laboratoire a néanmoins décidé de poursuivre les essais de la version à une dose quotidienne.

L’enseigne de produits cosmétiques Ulta Beauty bondissait (+11,86 %) après avoir publié des chiffres supérieurs aux attentes pour son troisième trimestre comptable (achevé fin octobre) ainsi qu’une fourchette de prévisions plus ambitieuse pour son exercice comptable 2023.

Le fabricant de matériel informatique Dell Technologies se repliait (-6,06 %) après avoir fait état, jeudi après Bourse, d’un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux projections des analystes. Le groupe de Round Rock (Texas) a enregistré un ralentissement dans toutes ses branches, y compris dans les serveurs et le stockage de données.

Le fabricant de semi-conducteurs Marvell Technology était sous pression (-6,42 %) après avoir dit s’attendre à un chiffre d’affaires stable pour le trimestre en cours, lié à un ralentissement de la demande sur certains marchés.