(New York) La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, reprenant son souffle après plus de deux semaines de galop, dans l’attente du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) et des résultats du géant des semi-conducteurs Nvidia, après la clôture.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,16 %, l’indice NASDAQ reculait de 0,51 % et l’indice élargi S&P 500 abandonnait 0,25 %.