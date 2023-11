(Londres) Les cours du pétrole se reprenaient vendredi après leur forte chute de la veille, l’attention du marché se portant désormais sur l’OPEP+, qui se réunit la semaine prochaine et qui pourrait intervenir pour enrayer la baisse des prix.

Agence France-Presse

Vers 5 h 10 (heure de l’Est) (11 h 10 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier prenait 0,89 % à 78,11 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en décembre, gagnait 0,96 % à 73,60 dollars.

Cette remontée des cours « marginale » n’est pas « un témoignage de confiance », selon Bjarne Schieldrop, analyste chez Seb.

Un plus fort rebond « aurait été un signal que la vente d’hier était peut-être exagérée et uniquement le fait d’investisseurs ayant des positions longues qui se sont rués vers la sortie », explique-t-il, affirmant qu’il « est donc probable que la baisse se poursuive ».

La veille, les deux références mondiales avaient dévissé, tombant toutes deux à leurs plus bas niveaux depuis début juillet, à 76,60 dollars le baril de Brent, et 72,16 dollars le baril de WTI.

« L’augmentation des stocks de pétrole brut aux États-Unis a contribué à la chute » des prix du pétrole bien en dessous des 80 dollars, « l’accroissement des stocks renforçant les craintes liées à la demande », explique Han Tan, analyste chez Exinity.

L’attention du marché se focalise désormais sur l’OPEP+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés), dont une intervention devient de plus en plus probable à mesure que les prix chutent, selon les analystes.

« L’OPEP “va devoir passer à la vitesse supérieure et donner des indications solides sur ce qu’elle compte faire en 2024 », affirme Bjarne Schieldrop.

Pour l’analyste, la question se pose de savoir si « l’Arabie saoudite doit porter le fardeau seule (avec seulement un peu d’aide de la Russie) » en amputant encore sa production, ou si « elle pourrait exiger de certains autres membres de l’OPEP qu’ils se joignent à elle pour réguler le marché ».

La prochaine réunion ministérielle des membres de l’OPEP+ est prévue le 26 novembre à Vienne, siège de l’alliance.

« Jusqu’à présent, c’est surtout l’Arabie saoudite, avec un peu d’aide de la Russie, qui a géré de manière proactive le marché pétrolier et le prix du pétrole en procédant à des réductions significatives », rappelle M. Schieldrop.

En avril, le royaume produisait encore 10,5 millions de barils par jour, avant de réduire à 9 millions de barils par jour, toujours son niveau de production actuel. Sa production ordinaire est d’environ 10 millions de barils par jour, selon Seb.