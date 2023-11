PHOTO RICHARD DREW, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York marque le pas jeudi évoluant en ordre dispersé autour de l’équilibre après un bon début de semaine lié à des données rassurantes sur l’évolution de l’inflation.

Agence France-Presse

Le Dow Jones cédait 0,09 %, le NASDAQ, à dominante technologique, prenait 0,05 % et le S&P 500 avançait de 0,08 % vers 10 h 10 (heure de l’Est).

Mercredi, les indices avaient continué d’engranger des gains à la suite de la publication la veille d’une inflation plus faible qu’attendu (3,2 % sur un an), semblant rendre caduques les velléités de la Réserve fédérale (Fed) d’une autre hausse des taux.

L’indice Dow Jones avait gagné 0,47 % à 34 991,21 points, le NASDAQ avait grappillé 0,07 % à 14 103,84 points et le S&P 500 avait pris 0,16 % à 4502, 88 points, au plus haut depuis septembre.

Jeudi, le département du Travail a dévoilé des demandes hebdomadaires d’allocations d’emplois en plus forte hausse qu’attendu à 231 000 (+13 000), un sommet depuis 12 semaines.

« La leçon qu’il faut en tirer est que cela convient à la Fed, dont le scénario préféré serait de voir une détente du marché de l’emploi », ce qui aide dans la lutte contre l’inflation, a indiqué Patrick O’Hare de Briefing.com.

Du côté de l’inflation, une baisse des prix à l’importation en octobre aux États-Unis (-0,8 %), menée par la chute des coûts de l’énergie, « est un élément encourageant supplémentaire sur le front de la hausse des prix », a estimé Matthew Martin, économiste pour Oxford Economics. C’est la première fois en trois mois que les prix à l’importation reculent.

Enfin, la production industrielle en octobre a ralenti plus que prévu (-0,6 %) notamment à cause de l’impact des grandes grèves dans l’industrie automobile qui ont duré six semaines.

La seule production manufacturière a ainsi baissé de 0,7 %, recul dont « une grande partie » est « dû à une baisse de 10 % de la production de véhicules automobiles et de leurs pièces détachées, affectée par les grèves de plusieurs grands constructeurs de véhicules automobiles », a précisé la Fed.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons à dix ans reculaient à 4,44 % contre 4,53 % la veille et le dollar, déjà en repli mercredi, baissait par rapport à l’euro.

Du côté des valeurs, les actions de Walmart, le numéro un des hypermarchés aux États-Unis, chutaient de plus de 6 %. Le géant de la distribution a pourtant affiché un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 5,2 % sur un an à 160,8 milliards de dollars, plus que prévu.

Le groupe a relevé ses prévisions de bénéfice annuel par action, mais pas autant que le prévoyaient les analystes qui sanctionnaient le titre.

Le géant chinois de la distribution en ligne Alibaba chutait lui aussi de plus de 7 % à Wall Street. Le groupe a annoncé renoncer à son projet de scission de son activité dans le cloud (informatique à distance).

Alibaba justifie cette annonce par les restrictions américaines sur les puces informatiques.

La chaîne de grands magasins Macy’s en revanche était très recherchée (+8,87 %) après des bénéfices trimestriels meilleurs qu’attendu même si les ventes sont en baisse de 7 % sur un an.

Le groupe de systèmes de télécommunications Cisco plongeait de 11,17 % après que le groupe a révisé en baisse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice annuels.