(New York) La Bourse de New York a clos jeudi sur une solide hausse, galvanisée par le statu quo sur les taux d’intérêt de la Fed qui laisse le marché penser que la banque centrale a sonné la fin des tours de vis monétaires.

L’indice Dow Jones a grimpé de 1,70 % à 33 839,08 points, le NASDAQ, à dominante technologique, a gagné 1,78 % à 13 294 189 points et le S&P 500 a touché un plus haut en deux semaines, avançant de 1,89 % à 4317,78 points.

Le bond des actions a été favorisé par un vif repli des taux obligataires. Les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans reculaient à 4,66 % contre 4,73 % la veille et 5 % en début de semaine dernière, un seuil atteint il y a 16 ans.

Cette détente du marché obligataire fait suite non seulement à l’attitude plus conciliante de la Réserve fédérale mais également au plan d’émission d’emprunts du Trésor américain annoncé mercredi, qui prévoit moins de ventes de dette à long terme notamment.

La Fed quant à elle a décidé mercredi, pour la deuxième fois d’affilée, de laisser ses taux d’intérêt stables dans un contexte de croissance de l’économie et d’une inflation qui ralentit mais reste toujours supérieure à l’objectif de 2 %.

À l’unanimité le taux directeur a été maintenu entre 5,25 % et 5,50 %, niveau auquel il se situe depuis juillet.

Dans le sillage de l’institution américaine, la Banque d’Angleterre a aussi opté pour une pause dans ses hausses de taux jeudi.

« Le fait que le Trésor va emprunter moins qu’on ne le pensait et que la Fed a laissé entendre qu’on était proche de la fin des hausses de taux sont deux facteurs catalyseurs qui ont provoqué un vif rebond du marché », a expliqué Adam Sarhan de 50 Park Investments.

Jerome Powell, le président de la Fed, « n’a pas directement dit que c’était la fin du cycle de hausses mais il l’a laissé entendre et c’était suffisant pour faire remonter un marché qui était survendu », a ajouté l’analyste.

Lors de sa conférence de presse, le patron de la Fed a toutefois précisé qu’« aucune décision concernant décembre » n’avait été prise et que les futures décisions sur les taux seront prises réunion par réunion en fonction des données disponibles.

À la cote, Apple a clos de 2,07 % à 177,57 dollars mais perdait 1,25 % dans les échanges électroniques après la fermeture. Le fabricant d’iPhone a déçu en annonçant un recul de son chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre d’affilée à 89,5 milliards de dollars.

Le laboratoire Moderna, qui souffre d’une baisse de la demande de vaccins contre la COVID-19, a perdu 6,52 % après que le groupe a prévenu d’un recul de ses ventes pour l’ensemble de l’année et l’année prochaine.

Starbucks s’est envolé de 9,48 % alors que ses cafés font le plein aux États-Unis avec des ventes trimestrielles en hausse de 8 %. Néanmoins, le groupe a prévenu d’un ralentissement des commandes en Chine.

Le titre de la plateforme de streaming Roku a affiché un bond de 30,74 %. La société prévoit de faire un bénéfice au quatrième trimestre contre une perte attendue jusqu’ici. Au troisième trimestre, les revenus de la chaîne sont en hausse de 20 % sur un an.

Le fabricant de succédanés de steaks végétaux Beyond Meat a gonflé de 18 % à 7 dollars après avoir annoncé diminuer ses effectifs d’environ 8 % alors que le groupe a réduit ses projections de ventes annuelles. La start-up était entrée en Bourse en 2019 au prix de 25 dollars le titre.

Le site de voyages et réservations Expedia, qui a clos en hausse de 1,68 %, prenait le large dans les échanges électroniques après la clôture (+10,29 %) après l’annonce d’un programme de rachat de ses propres actions pour cinq milliards de dollars.

La Bourse de Toronto clôture la séance de jeudi sur un gain de près de 3 %

La vigueur du secteur des technologies de l’information a alimenté une reprise généralisée de l’indice phare de la Bourse de Toronto, lui permettant de clôturer jeudi, sur un gain de plus de 500 points.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 547,34 points, soit 2,9 %, pour terminer la journée avec 19 517,88 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 72,58 cents US, en hausse par rapport à celui de 72,07 cents US de mercredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a grimpé de 2,02 $ US à 82,46 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel a délaissé 2 cents US à 3,47 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a avancé de 6,00 $ US à 1993,50 $ US l’once et celui du cuivre s’est apprécié de 2 cents US à 3,67 $ US la livre.

La Presse Canadienne