(Paris) Les Bourses européennes évoluent en petite baisse mercredi et Wall Street est annoncée dans la même tendance, en amont de la décision de la Réserve fédérale américaine, qui devrait laisser ses taux inchangés.

Agence France-Presse

En Europe, Paris reculait de 0,15 %, Londres de 0,21 %, Francfort de 0,13 % et Milan de 0,10 % vers 7 h 45 (heure de l’Est).

Les trois indices de Wall Street se dirigent vers une ouverture en baisse d’environ 0,4 % selon leurs contrats à terme, les investisseurs retenant leur souffle avant les annonces de la Réserve fédérale (Fed) américaine.

En plus de la banque centrale, « l’annonce du financement trimestriel du Trésor est prévue à 9 h 30 (heure de l’Est) », souligne Neil Wilson, analyste de Finalto, et elle décrira les besoins en financement des États-Unis ainsi que le montant des obligations que le pays compte émettre.

Ce « pourrait être plus important que la décision de la Fed pour les obligations », selon lui.

À l’issue de sa réunion de deux jours, le comité de politique monétaire de la Fed devrait annoncer, à 14 h (heure de l’Est), un statu quo sur ses taux directeurs, prévoient les marchés.

Les économistes de la Deutsche Bank estiment que le président de la Fed Jerome « Powell réitérera probablement que le comité de politique monétaire pourrait “procéder avec prudence” dans ses décisions à venir ».

« Mais depuis la dernière réunion, les chiffres de l’emploi sont ressortis solides et l’indice des prix à la consommation sous-jacent (corrigé des prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, NDLR) a atteint en septembre son plus haut niveau en cinq mois, il sera donc intéressant de voir comment ces éléments peuvent influencer les réflexions » des membres de la Fed, ajoutent-ils.

Sur le marché obligataire, les taux d’intérêt des emprunts des États à échéance dix et trente ans ont particulièrement progressé ces dernières semaines, le rendement américain à dix ans a même dépassé les 5 % pour la première fois depuis novembre 2007, avant de redescendre légèrement.

Vers 7 h 45 (heure de l’Est), le taux d’intérêt des Bons du Trésor américain à dix ans s’établissait à 4,90 % contre 4,93 % à la clôture de mardi.

Les investisseurs prêteront également attention au rapport mensuel sur les créations d’emplois dans le secteur privé pour octobre de l’enquête ADP/Stanford Lab.

L’action d’Asos déchirée

L’action du groupe de vente en ligne de vêtements Asos dévissait de 10,45 % à Londres après l’annonce d’une perte nette annuelle multipliée par dix à presque 250 millions de livres pour son exercice décalé achevé le 3 septembre. Asos a aussi vu son chiffre d’affaires reculer de 10 % sur un an.

Orsted coule

Après l’annulation d’un immense projet de ferme éolienne offshore aux États-Unis et des dépréciations de 3,8 milliards d’euros, le groupe danois Ørsted, spécialisé dans les énergies renouvelables, dégringolait de 17,95 % à Copenhague.

Barry Callebaut : résultats savoureux

Le fournisseur suisse de cacao et préparations chocolatées Barry Callebaut a vu son chiffre d’affaires et son bénéfice net progresser lors de son exercice décalé 2022/2023 et veut doubler la taille de ses activités de spécialités ainsi que de ses activités en Asie-Pacifique.

Son action grimpait de 6,47 % à Zurich.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole montaient vers 7 h 45 (heure de l’Est), toujours portés par le risque géopolitique, même si les craintes du marché qu’un conflit plus large éclate au Moyen-Orient s’atténuent, avant la publication hebdomadaire de l’état des stocks aux États-Unis.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier 2024, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, prenait 1,83 %, à 86,57 dollars tandis que son équivalent américain, le WTI pour livraison en décembre, gagnait 1,85 % à 82,52 dollars.

Vers 7 h 45 (heure de l’Est), la monnaie nipponne se reprenait un peu et gagnait 0,32 % à 151,20 yens pour un dollar, après qu’un haut responsable du ministère japonais des Finances a assuré que le gouvernement nippon restait « sur le qui-vive » face à la débâcle du yen.

L’euro reculait de 0,30 % face au dollar à 1,0543 dollar pour un euro.