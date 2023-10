(New York) La Bourse de New York a ouvert dans le vert mercredi digérant une hausse des prix de gros plus forte que prévu et une large fusion dans le secteur de l’énergie, en attendant les « minutes » de la Fed.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones avançait de 0,28 %, le NASDAQ, à dominante technologique, progressait de 0,48 % et le S&P 500 prenait 0,29 %, quelques minutes après l’ouverture.