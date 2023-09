(Londres) Les prix du pétrole hésitaient vendredi après s’être rapprochés toujours plus près de la barre symbolique des 100 dollars le baril, l’environnement de taux d’intérêt élevés en particulier aux États-Unis entraînant des prises de bénéfices.

Agence France-Presse

Vers 5 h 25 (heure de l’Est) (11 h 25 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, dont c’est le dernier jour de cotation, perdait 0,49 % à 94,91 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, gagnait quelque 0,08 % à 91,78 dollars.

Le pétrole « semble avoir amorcé un repli technique », commente Han Tan, analyste chez Exinity, les cours reprenant leur souffle après avoir encore grimpé la veille.

Jeudi, le baril de Brent a en effet culminé à 97,69 dollars, son plus haut prix depuis novembre, quand celui de WTI a grimpé jusqu’à 95,03 dollars, un nouveau sommet depuis août 2022.

Pour les analyses d’Energi Danmark, « les inquiétudes concernant l’économie mondiale et les taux d’intérêt élevés » ont rattrapé les prix du pétrole.

Aux États-Unis, la croissance du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre s’est établie à 2,1 % en rythme annualisé, selon la troisième et dernière estimation publiée jeudi.

Cette estimation supérieure aux attentes des économistes a renforcé les anticipations de taux d’intérêts américains « plus hauts pour plus longtemps », comme laissé entendre par la Réserve fédérale américaine (Fed) plus tôt en septembre, explique John Evans, analyste chez PVM Energy.

Un environnement de taux élevés dans des pays consommateurs de brut a en effet tendance à peser sur le niveau de la demande, qui est étroitement lié à la croissance.

De « puissants » facteurs de hausse des prix restent présents, rappelle cependant Han Tan, mentionnant « la baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis » la semaine dernière, et surtout « les décisions de la Russie et de l’Arabie saoudite de resserrer le marché » en diminuant leur offre.

L’analyste évoque d’ailleurs la possibilité d’un Brent à 100 dollars le baril dans un avenir proche.