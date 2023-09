(New York) La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, effrayée par l’irrésistible remontée des taux obligataires et la perspective d’une nouvelle suspension des services de l’État pour cause d’impasse budgétaire.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones se repliait de 0,28 %, l’indice NASDAQ lâchait 0,51 % et l’indice élargi S&P 500 perdait 0,38 %.