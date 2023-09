(New York) La Bourse de New York évoluait en hausse vendredi peu après l’ouverture, sur un rebond technique après deux séances passées à digérer la communication offensive de la banque centrale américaine (Fed), même si l’horizon reste relativement bouché pour les actions.

Agence France-Presse

Vers 10 h (heure de l’Est), le Dow Jones était quasi stable (+0,01 %), l’indice NASDAQ engrangeait 0,45 % et l’indice élargi S&P 500 prenait 0,21 %.

« Un mouvement d’achats à bon compte s’amorce, après les grosses baisses » de la semaine, a observé, dans une note, Patrick O’Hare, de Briefing.com.

Cette chasse aux bonnes affaires profitait aux valeurs technologiques, tels Nvidia (+1,30 %), Meta (+2,37 %) ou le fabricant de microprocesseurs AMD (+0,53 %).

Sur le front obligataire, les taux se détendaient après une nouvelle poussée. Le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans a franchi, plus tôt, le seuil symbolique de 4,50 %, pour la première fois depuis près de 16 ans, avant de retomber à 4,47 %, contre 4,49 % la veille, en clôture.

« Wall Street a finalement accepté le fait que les taux resteraient élevés pour longtemps », a commenté Edward Moya, d’Oanda, « et les investisseurs sont en train de repositionner leurs portefeuilles. »

Malgré le rebond de vendredi et la résilience de l’économie américaine, « on s’attend à un malaise au quatrième trimestre », selon l’analyste, avec des effets de plus en plus palpables du resserrement monétaire sur l’activité aux États-Unis, sur fond d’inflation tenace.

À cela s’ajoute la perspective d’une possible suspension du fonctionnement de l’État fédéral, début octobre, du fait d’une impasse budgétaire au Congrès.

À la cote, Activision progressait après que l’Autorité britannique de la concurrence, la CMA, a estimé que la vente, par l’éditeur de jeux vidéo, des droits de jeux en ligne au français Ubisoft, « répondait aux préoccupations antérieures et ouvrait la voie » à son rachat par Microsoft.

Amazon était la plus recherchée des capitalisations géantes de la tech (+1,52 %), après avoir annoncé l’ajout de publicités au service Prime Video. Les abonnés qui souhaitent un contenu sans réclame devront payer 2,99 dollars par mois.

Arm enchaînait une sixième séance de hausse négative d’affilée, après un premier bond (+24,69 %) pour son premier jour de cotation, le 14 septembre. Le titre approchait de son prix d’introduction (51 dollars), en dessous duquel il était brièvement tombé, jeudi.

Parmi les autres nouveaux venus de la cote, Instacart (+0,13 %) était bien orienté, tandis que Klaviyo lâchait 2,70 %.

Après avoir initialement bien vécu, jeudi, l’annonce du retrait de son patron emblématique, Rupert Murdoch, le groupe de médias Fox Corp cédait 0,17 %. L’autre branche de l’empire du magnat d’origine australienne, News Corp, s’en sortait mieux (+0,03 %).

Ford prenait de la hauteur (+3,16 %), soutenu par une information de la chaîne CNBC selon laquelle le syndicat automobile UAW s’apprête à annoncer des progrès significatifs dans ses négociations avec le constructeur. Une communication de l’UAW est attendue vendredi pour faire le point sur les discussions.

Les deux autres constructeurs actuellement en pourparlers avec le syndicat pour le renouvellement de leur convention collective, General Motors (+0,84 %) et Stellantis (+1,02 %) étaient aussi en hausse, mais moindre.