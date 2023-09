Dans les premiers échanges, le Dow Jones grignotait 0,08 %, l’indice NASDAQ se délestait de 0,04 % et l’indice élargi S&P 500 perdait 0,02 %.

(New York) La Bourse de New York a ouvert sur une note contrastée lundi, hésitante avant la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) mardi et mercredi, qui devrait renseigner sur la trajectoire monétaire de fin d’année.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones grignotait 0,08 %, l’indice NASDAQ se délestait de 0,04 % et l’indice élargi S&P 500 perdait 0,02 %.