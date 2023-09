(New York) La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, lestée par deux géants technologiques, Oracle et Apple, dont le nouvel iPhone a été accueilli sans enthousiasme, le marché restant attentiste avant une série d’indicateurs américains.

Le Dow Jones a perdu 0,05 %, l’indice NASDAQ a rétrocédé 1,04 % et l’indice élargi S&P 500 a reculé de 0,57 %.

La Bourse de Toronto clôture en hausse avec l’aide du secteur de l’énergie

La vigueur des actions du secteur de l’énergie, soutenue par une hausse du cours du pétrole brut, a permis à l’indice de référence de la Bourse de Toronto de clôturer en hausse.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 40,32 points, soit 0,20 %, pour terminer la journée avec 20 223,08 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 73,75 cents US, en hausse par rapport à celui de 73,63 cents US de lundi.

Le cours du pétrole brut a grimpé de 1,55 $ US à 88,84 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel s’est emparé de 14 cents US à 2,74 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a cédé 12,10 $ US à 1935,10 $ US l’once et celui du cuivre s’est déprécié de 2 cents US à 3,79 $ US la livre.

La Presse Canadienne