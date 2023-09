Pétrole

Les cours au plus haut depuis plus de neuf mois après les annonces russe et saoudienne

(New York) Les cours du pétrole ont clôturé mardi à leur plus haut niveau depuis plus de neuf mois, dopés par les annonces de la prolongation des coupes opérées par la Russie et l’Arabie saoudite, qui ont crispé un marché déjà tendu.