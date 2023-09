Wall Street ouvre en hausse, le rapport sur l’emploi bien accueilli

(New York) La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, plutôt satisfaite du rapport mensuel sur l’emploi américain, qui confirme la décélération progressive du marché du travail, de nature à calmer l’inflation et dissuader la banque centrale américaine (Fed) de relever encore ses taux.