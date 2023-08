(New York) La Bourse de New York perdait de l’élan vendredi, évoluant en ordre dispersé, après un discours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, estimant que l’inflation reste « trop haute » et que la Fed est « prête à relever les taux si nécessaire ».

Agence France-Presse

Après avoir commencé unanimes dans le vert, les indices étaient changeant. Le S&P 500 cédait 0,05 %, le Dow Jones avançait de 0,49 % et le NASDAQ de 0,20 % vers 11 h 40.

« Certes, l’inflation a ralenti depuis son pic mais elle reste trop élevée. Nous sommes prêts à encore augmenter les taux d’intérêt si nécessaire et avons l’intention de maintenir une politique monétaire restrictive jusqu’à ce que nous ayons la certitude que l’inflation s’oriente durablement vers notre objectif », a déclaré Jerome Powell à la conférence des banquiers centraux à Jackson Hole dans le Wyoming.

« Jerome Powell a parlé et je ne pense pas qu’on puisse être trop surpris de ce qui a été dit mais cela a entraîné une certaine volatilité sur les marchés », a commenté Craig Erlam d’Oanda.

« Même s’il est loin d’être certain qu’il y ait une nouvelle hausse des taux, les courtiers acceptent de plus en plus l’idée que les taux resteront à ce niveau plus lontemps que prévu », a ajouté l’analyste.

Pour Ian Shepherdson de Pantheon Macroeconomics, « le discours n’apporte pas grand-chose de nouveau ». « Les données économiques vont dans la bonne direction mais pas de façon définitive. Tout se jouera sur les données. Nous pensons qu’ils en ont fini avec les hausses de taux mais c’est encore une décision à 60/40 », a estimé l’expert.

L’année dernière lors de ce rendez-vous annuel organisé par la Fed dans la station de montagnes du Wyoming, Jerome Powell avait fait vivement chuter les marchés en annonçant que la lutte contre l’inflation – à l’époque à 8,5 % –, allait « faire souffrir ».

En dix-huit mois, la Fed a relevé les taux 11 fois pour les faire grimper de zéro à 5,50 %. Le coût des crédits immobiliers est par exemple passé à un sommet en plus de vingt ans à plus de 7,20 % pour les prêts standard à trente ans. L’inflation s’est établie à 3,2 % en juillet, selon l’indice CPI.

Sur le marché obligataire, les taux à dix ans étaient quasi-stables à 4,24 %. Le dollar avançait davantage qu’avant la prise de parole de M. Powell à 1,0787 dollars pour un euro (+0,21 %).

À la cote, Nvidia, la coqueluche du secteur de l’intelligence artificielle qui a annoncé des résultats bien meilleurs qu’attendu mercredi, lâchait du lest (-3,39 %) vers 11 h 35 (heure de l’Est).

Le fabricant de puces Marvell Technology perdait 8 %, alors que ses résultats du deuxième trimestre se sont inscrits seulement légèrement au-dessus des prévisions.

Le spécialiste des solutions d’achat à crédit Affirm Holdings s’envolait de plus de 26 % ayant affiché une hausse plus importante qu’anticipée de ses revenus. La société qui propose des solutions pour « acheter maintenant et payer plus tard » a aussi réduit sa perte.

Hawaiian Electric, au centre de la controverse sur sa gestion de l’alimentation électrique pendant les incendies meurtriers à Hawaii, plongeait de 16 %. L’opérateur a suspendu le paiement d’un dividende pour conserver de la trésorerie.

La chaîne d’habillement Gap gagnait 5,40 % alors que le déclin de ses ventes trimestrielles a été moins fort que prévu et que l’enseigne a réussi à dégager un profit meilleur qu’attendu.