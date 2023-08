(New York) La Bourse de New York s’est orientée à la hausse à l’ouverture vendredi dans l’attente d’un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell à la conférence des banquiers centraux à Jackson Hole, aux États-Unis.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones avançait de 0,33 %, le NASDAQ de 0,65 % et le S&P 500 de 0,40 % vers 9 h 55.

Jeudi les indices s’étaient crispés, les investisseurs se positionnant prudemment avant les indications que donnera Jerome Powell à 10 h 05 sur l’évolution de la politique monétaire.

L’indice Dow Jones avait fini en baisse de 1,08 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique avait perdu 1,87 %. Le S&P 500 avait abandonné 1,35 %.

« M. Powell va probablement dire que la Fed est sur le point d’avoir fini de relever ses taux et qu’il est temps de passer à la troisième phase du processus de resserrement monétaire », a commenté Chris Low, économiste pour FHN Financial.

« La première phase consistait à réfléchir à quelle vitesse relever les taux, la deuxième phase consistait à réfléchir à jusqu’où “et la troisième phase concerne combien de temps les maintenir élevés », a-t-il estimé.

L’année dernière lors de ce rendez-vous annuel organisé par la Fed dans la station de montagnes du Wyoming, Jerome Powell avait fait vivement chuter les marchés en annonçant que la lutte contre l’inflation – à l’époque à 8,5 % –, allait « faire souffrir ».

En dix-huit mois, la Fed a relevé les taux 11 fois pour les faire grimper de zéro à 5,50 %. Le coût des crédits immobiliers est par exemple passé à un sommet en plus de vingt ans à plus de 7,20 % pour les prêts standard à trente ans. L’inflation est à 3,2 % en juillet, selon l’indice CPI.

« J’espère que Powell rejettera fermement l’idée que l’inflation est sous contrôle », a plaidé Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor, dans un éditorial du Washington Post.

Après le vif repli des indices jeudi reflétant « une certaine nervosité avant le discours », « les investisseurs n’apparaissent pas trop inquiets ce matin », a commenté Patrick O’Hare de Briefing.com.

Sur le marché obligataire, les taux à dix ans étaient quasi-stables à 4,24 %.

À la cote, Nvidia, la coqueluche du secteur de l’intelligence artificielle qui a annoncé des résultats bien meilleurs qu’attendu mercredi, lâchait du lest (-1,87 %).

Le fabricant de puces Marvell Technology perdait 6,23 %, alors que ses résultats du deuxième trimestre se sont inscrits seulement légèrement au-dessus des prévisions.

Le spécialiste des solutions d’achat à crédit Affirm Holdings s’envolait de plus de 24 % ayant affiché une hausse plus importante qu’anticipée de ses revenus. La société qui propose des solutions pour « acheter maintenant et payer plus tard » a aussi réduit sa perte.

Hawaiian Electric, au centre de la controverse sur sa gestion de l’alimentation électrique pendant les incendies meurtriers à Hawaii, plongeait de 18 %. L’opérateur a suspendu le paiement d’un dividende pour conserver de la trésorerie.

La chaîne d’habillement Gap gagnait 3,83 % alors que le déclin de ses ventes trimestrielles a été moins fort que prévu et que l’enseigne a réussi à dégager un profit meilleur qu’attendu.