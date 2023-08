(Paris) Les Bourses mondiales montent légèrement vendredi, après un discours sans surprise du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell, qui a réaffirmé la détermination de l’institution de lutter contre l’inflation.

Agence France-Presse

Après une séance nettement dans le vert, les Bourses européennes ont terminé en hausse modérée. Paris a gagné 0,21 %, Milan 0,49 %. Francfort et Londres ont fini quasi stables à +0,07 %. Sur la semaine, elles affichent toutes un bilan positif.

Quant aux indices de Wall Street, ils étaient mitigés vers 11 h 55 (heure de l’Est), le Dow Jones prenait 0,22 %, le S&P 500 était quasi stable à -0,04 % et le NASDAQ cédait 0,29 %.

Lors du colloque annuel de banquiers centraux de Jackson Hole (États-Unis), Jerome Powell a déclaré que « certes, l’inflation a ralenti depuis son pic mais elle reste trop élevée ».

« Nous sommes prêts à encore augmenter les taux d’intérêt si nécessaire et avons l’intention de maintenir une politique monétaire restrictive jusqu’à ce que nous ayons la certitude que l’inflation s’oriente durablement vers notre objectif », a-t-il ajouté.

Pour Christophe Boucher, directeur des investissements d’ABN AMRO Investment Solutions, le discours a été « sans surprise », « sans annonce ni signal particulier » et « similaire au compte-rendu de la dernière réunion ».

Pour la décision de politique monétaire de septembre et les suivantes, « tout se jouera sur les données », a estimé Ian Shepherdson de Pantheon Macroeconomics. « Nous pensons qu’ils en ont fini avec les hausses de taux mais c’est encore une décision à 60/40 ».

« Nous sommes au pic des taux directeurs et nous allons y rester pendant très longtemps, probablement plus longtemps qu’anticipé par les marchés », estime Valérie Rizk, économiste de Hugau Gestion.

Sur le marché obligataire, les taux à court terme, les échéances les plus sensibles aux anticipations de politique monétaire, montent modérément.

Le rendement de la dette américaine à deux ans s’établissait à 5,06 % contre 5,02 % jeudi.

Depuis mars 2022, l’institution monétaire a augmenté onze fois ses taux, pour les faire passer d’un niveau proche de zéro à une fourchette comprise entre 5,25 % et 5,50 %, afin de faire redescendre une inflation qui a atteint autour de 9 % en juin 2022, selon l’indice PCE.

En Europe, les mouvements sur le marché obligataire étaient légèrement plus prononcés, avec des hausses de 0,04 point de pourcentage pour le taux allemand à 10 ans et de 0,07 point de pourcentage pour celui à deux ans, qui atteignent respectivement 2,53 % et 3,02 % vers 11 h 50 (heure de l’Est).

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde interviendra également à Jackson Hole plus tard vendredi.

Contre la montre

Le groupe britannique de vente de montres de luxe Watches of Switzerland a plongé de plus de 20 % à Londres, malgré ses assurances que le rachat en Suisse du détaillant Bucherer par Rolex, annoncé jeudi, ne conduira à « aucun changement » dans les procédures de distribution du fabricant.

Hawaiian Electric visé par une plainte

Plus de deux semaines après les incendies meurtriers qui ont quasiment rasé une ville à Hawaii, le comté de Maui a annoncé jeudi porter plainte contre le principal fournisseur d’électricité de l’archipel, Hawaiian Electric, en lui reprochant de ne pas avoir coupé le courant avant la catastrophe.

L’action du groupe, déjà visé par une plainte d’habitants, chutait de 16,48 % à la Bourse de New York.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole montaient vendredi, les tensions sur l’offre éclipsant pour l’instant les craintes quant à la résilience de la demande, quand le gaz restait sous la barre des 35 euros après l’éloignement des menaces de grève en Australie.

Le baril de Brent de la Mer du Nord avançait de 0,86 % à 84,10 dollars vers 11 h 50 (heure de l’Est) et le baril de WTI américain gagnait 0,47 % à 79,42 dollars. Sur la semaine, les cours sont toutefois en repli.

L’euro reculait de 0,19 % à 1,0790 dollars.

Le bitcoin reculait de 0,33 % à 25 930 dollars.