(Paris) Les résultats de Nvidia largement supérieurs aux attentes ne suffisent pas pour maintenir les marchés dans le vert jeudi, l’heure étant à la prudence avant des prises de paroles de banquiers centraux.

Agence France-Presse

Le géant américain des processeurs avait placé la barre haut pour ses résultats financiers du deuxième trimestre, mais l’a largement dépassée avec un bénéfice net multiplié par près de 9,4 sur un an, à 6,2 milliards.

Après avoir gagné plus de 6 % dans les premiers échanges, le titre n’avançait plus que de 1,47 % vers 11 h 55 (heure de l’Est). Mais la valeur de son action a été multipliée par presque 3,25 depuis le début de l’année.

« On pensait qu’avec les résultats, les plus beaux de toute la saison, le marché allait s’envoler, comme lors des précédents résultats, mais on voit que c’est poussif », observe Frédérik Rozier, gérant de portefeuille chez Mirabaud.

En hausse en matinée, le secteur des semi-conducteurs en Europe a finalement terminé en nette baisse, de Infineon (-2,49 %) à STMicroelectronics (-2,48 %).

Après une ouverture en nette hausse, le NASDAQ, à coloration technologique, reculait de 1,37 % à Wall Street, le S&P 500 de 0,80 % et le Dow Jones de 0,53 % vers 11 h 55 (heure de l’Est).

« À ce niveau de valorisation, si Nvidia avait publié des résultats en ligne (avec les attentes), cela aurait été une purge », poursuit M. Rozier.

En Europe, les indices boursiers se sont aussi retournés : Paris a perdu 0,44 %, Milan 0,57 %, Francfort 0,68 %, seule Londres préservant un gain de 0,18 %.

Les investisseurs dirigent leurs regards vers Jackson Hole, aux États-Unis, où débute jeudi la conférence annuelle des banquiers centraux.

La plus grosse journée est vendredi, avec les discours de Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine (Fed), et Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE).

M. Powell « a l’occasion […] éventuellement de préparer les investisseurs à la révision des prévisions », notamment en matière du niveau des taux directeurs « qui est probable lors de la réunion de septembre », explique Sonia Meskin, responsable macroéconomiste pour les États-Unis chez BNY Mellon IM.

Sur le marché obligataire, les taux d’intérêt des États remontaient un peu aux États-Unis et en Europe après trois séances de nette baisse.

Boeing encore perturbé

Le constructeur aéronautique Boeing (-3,62 %) a annoncé avoir identifié une malfaçon sur un élément du 737 MAX qui va à nouveau perturber les livraisons de son avion-vedette.

Tout le secteur aérien était en difficulté, notamment les compagnies aériennes avec -2,55 % pour United Airlines, mais aussi en Europe avec -2,11 % pour Lufthansa à Francfort.

Envolée de la livre turque

La livre turque profitait de la décision de la Banque centrale de relever drastiquement ses taux directeurs, de 17,5 % à 25 %, une mesure que les investisseurs n’osaient attendre après avoir été de nombreuses fois déçus. Elle s’envolait de plus de 5 % face au dollar, à 25,63 livres pour un dollar vers 11 h 55 (heure de l’Est).

Signe de la prudence des investisseurs, le dollar était recherché par rapport aux autres monnaies : il gagnait 0,35 % face à l’euro, à 1,0826 dollar pour un euro, et 0,75 % face à la livre à 1,2633 livre pour un dollar.

Le bitcoin perdait aussi 1,91 % à 26 080 dollars et l’or s’appréciait de 0,27 % à 1920,63 dollars l’once.

La prudence plombait aussi les cours du pétrole le baril de Brent pour livraison en octobre reculait de 0,26 % à 82,99 dollars et celui de West Texas Intermediate (WTI) à même échéance cédait 0,23 % à 78,71 dollars.

Le gaz naturel européen baissait nettement vers 9 h 20 (heure de l’Est), le syndicat d’un important champ gazier australien ayant conclu un accord de principe avec le géant de l’énergie Woodside, éloignant la possibilité qu’une grève en Australie perturbe l’offre de gaz naturel liquéfié.

Le contrat européen de référence perdait 13,36 % à 31,87 euros le mégawattheure, alors qu’il s’était approché des 45 euros mardi.