(Paris) Les Bourses mondiales sont soutenues par le secteur technologique jeudi après les résultats largement supérieurs aux attentes du géant des processeurs Nvidia, qui profite de l’engouement pour l’intelligence artificielle (IA).

Agence France-Presse

En Europe, Paris montait de 0,93 %, Londres 0,64 %, Francfort de 0,76 % et Milan de 0,74 % vers 3 h 15 (heure de l’Est).

En Asie, la Bourse de Hong Kong, où sont cotés les géants technologiques chinois, grimpait de 1,94 % dans les derniers échanges. Shanghai a progressé de 0,12 % et Tokyo de 0,87 %.

Les investisseurs attendaient avec impatience les résultats de Nvidia et ils n’ont pas été déçus : au deuxième trimestre, le géant des processeurs a doublé son chiffre d’affaires et a multiplié son bénéfice net par 9,4, sur un an, explosant ses prévisions.

Pour le trimestre en cours, le groupe californien prévoit environ 16 milliards de dollars de revenus, un chiffre aussi au-delà des attentes. Et l’entreprise va consacrer 25 milliards de dollars supplémentaires à des rachats d’actions.

« Les attentes du marché étaient très élevées, les résultats ont été extraordinaires, les prévisions pour ce trimestre sont tout aussi stupéfiantes […]. Il n’y a rien de plus qu’un investisseur pourrait demander », commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

En réaction, l’action grimpe de 6,5 % à plus de 500 dollars dans les échanges électroniques entre les séances de Bourse, un niveau inédit.

Les résultats de Nvidia ont confirmé « que toutes les discussions autour de la folie de l’IA n’étaient pas vaines, après tout », selon Ipek Ozkardeskaya.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs grimpaient partout dans le monde dans son sillage : STMicroelectronics prenait 1,70 % à Paris, Infineon 2,27 % à Francfort, ASML 2,09 % à Amsterdam, TSMC 2,17 % à Taïwan, Semicondutor Manufacturing International Corp 3,80 % à Hong Kong et Advantest a pris 1,60 % à Tokyo.

Depuis le début de l’année, l’action Nvidia a gonflé de 200 % et l’entreprise est entrée dans le cercle très fermé des sociétés qui valent plus de mille milliards de dollars en Bourse (dont Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet).

« L’entreprise fabrique les outils nécessaires à la révolution de l’IA, qui semble se répandre rapidement dans les entreprises et, à terme, dans l’économie dans son ensemble », estime Stephen Innes, associé du gestionnaire d’actifs SPI AM.

Par ailleurs, les investisseurs vont diriger leur regard vers le Wyoming et la localité de Jackson Hole où débute jeudi la conférence annuelle des banquiers centraux. Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, y prononce un discours vendredi à 10 h (heure de l’Est). La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde prendra également la parole le même jour.

Sur le marché obligataire, les rendements des dettes souveraines reculent encore un peu, comme la veille, après la publication d’indicateurs qui laissent présager une fin des hausses de taux.

Le taux d’intérêt allemand à dix ans s’établissait à 2,45 % contre 2,51 % à la clôture de mercredi.

Country Garden dégradé

L’agence de notation Fitch a abaissé la note de solidité d’une filiale de Country Garden, en raison de « pressions accrues sur les liquidités » de ce géant chinois de l’immobilier dont la santé financière préoccupe les marchés, notamment après le non-remboursement de deux intérêts sur des emprunts.

Son action, qui a chuté de plus de 70 % depuis le début de l’année, montait de 8,57 % dans les derniers échanges de Hong Kong à 0,76 dollar hongkongais.

Du côté des matières premières et des devises

Le pétrole reculait légèrement : vers 3 h 10 (heure de l’Est) le baril de Brent pour livraison en octobre cédait 0,49 % à 82,80 dollars et le baril de WTI américain à même échéance reculait de 0,62 % à 78,40 dollars.

Le cours du gaz européen lâchait encore du terrain après une baisse de 14 % la veille, sur fond de crainte qu’une grève en Australie ne perturbe l’offre de gaz naturel liquéfié du pays. Le contrat européen de référence perdait 13,49 % à 31,83 euros le mégawattheure vers 3 h 10 (heure de l’Est).

L’euro était stable (-0,05 %) à 1,0858 dollar pour un euro.

Le bitcoin perdait 0,47 % à 26 465 dollars.