(New York) La Bourse de New York a ouvert de peu dans le vert mercredi, les courtiers ayant les yeux braqués sur les résultats de Nvidia après la clôture, avant de se focaliser dès jeudi sur la réunion de Jackson Hole et ce que va dire la Fed.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones grignotait 0,10 %, le NASDAQ, à dominante technologique, avançait de 0,42 % et le S&P 500 de 0,33 %, au cours des premiers échanges.