(New York) La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mardi, mais l’élan de la veille porté par les mégacapitalisations de la tech se poursuivait, dans l’attente mercredi des résultats de Nvidia, la coqueluche du secteur, propulsée par l’intelligence artificielle.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones cédait 0,10 %, le NASDAQ, à dominante technologique, gagnait 0,42 % et l’indice élargi S&P 500 +0,24 %.

Lundi, si l’indice Dow Jones avait reculé de 0,11 % à 34 463,69 points, le NASDAQ avait bondi de 1,56 % à 13 497,59 points et l’indice S&P 500 avait avancé de 0,69 % à 4399,77 points.

Le secteur de la technologie avait grimpé de 2,26 % tiré par Tesla (+7,33 %), mais aussi par les actions d’Amazon, de Meta, de Netflix, d’Alphabet et d’Apple toutes largement dans le vert.

Les investisseurs vont garder les yeux rivés sur Nvidia, fabricant de processeurs graphiques très recherchés pour le développement de l’intelligence artificielle, qui va annoncer ses comptes trimestriels mercredi. Lundi, le titre de la quatrième capitalisation boursière s’est envolé de plus de 8 %. Mardi vers 10 h (heure de l’Est), il reprenait son souffle (-0,69 %).

Les taux obligataires restaient fermes après avoir accroché solidement leur plus haut depuis 2007. Les rendements à dix ans s’inscrivaient ainsi à 4,35 % et ceux à deux ans dépassaient désormais les 5 %.

Sur le front des indicateurs, les ventes de logements anciens, qui représentent en volume l’essentiel du marché immobilier aux États-Unis, ont à nouveau baissé en juillet, plus qu’attendu par les marchés.

Elles ont reculé de 2,2 % en rythme annualisé. Le prix médian d’un logement en revanche reste en hausse (+1,9 % sur un an) alors que le manque de stock de maisons à vendre continue de mettre la pression sur les prix.

« Deux facteurs sont prépondérants pour le volume des ventes actuellement : l’inventaire disponible et les taux immobiliers », a rappelé Lawrence Yun, le chef économiste de la NAR, « malheureusement tous deux sont défavorables aux acheteurs ».

La hausse des taux obligataires a été suivie par un bond du coût du crédit immobilier, passé la semaine dernière à plus de 7 % pour les prêts standards à trente ans.

À la cote, la chaîne d’équipements sportifs Dick’s Sporting Goods s’effondrait de 24 % après avoir averti que ses bénéfices seraient moins importants que prévu sur l’ensemble de l’année, citant un consommateur plus frileux ainsi que l’abondance de vols.

« La légère décrue de la croissance au deuxième trimestre (+1,8 % à magasins comparables) est une nouvelle preuve que les dépenses de consommation sont sous pression », ont commenté les analystes de GlobalData.

Un autre détail, la chaîne de grands magasins Macy’s plongeait aussi de plus de 8 %. L’enseigne a vu ses profits reculer et ses ventes trimestrielles fondre de 8 %, même si elles ont dépassé les attentes des analystes. « Le consommateur réduit ses dépenses discrétionnaires ce qui affecte clairement Macy’s », notait GlobalData alors que ces grands magasins vendent surtout de l’habillement, de l’équipement pour la maison et des produits de beauté.

Les laboratoires Moderna (+2,83 %), Novavax (+6,20 %) et Biotech (+3,05 %), fabricants de vaccins contre la COVID-19, étaient tous recherchés alors que les hospitalisations repartent à la hausse aux États-Unis à cause de nouveaux variants du virus.



NASDAQ