PHOTO AHN YOUNG-JOON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Paris) L’humeur est à l’attente sur les Bourses mondiales mercredi, avant la publication des « minutes de la Fed », tandis que les inquiétudes autour de l’économie chinoises éclipsent des indicateurs de bonne facture en Europe et aux États-Unis.

Agence France-Presse

En Europe, la Bourse de Paris a légèrement reculé de 0,10 %, Londres de 0,44 %, Milan de 0,93 %, tandis que Francfort a pris 0,14 %.

Wall Street évolue en ordre dispersé : vers 9 h 50 (heure de l’Est) le Dow Jones prenait 0,12 %, le S&P 500 cédait 0,09 % et le NASDAQ 0,50 %.

Les indices américains sont dominés par l’attentisme avant la publication à 14 h (heure de l’Est) des « minutes de la Fed », le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine.

« Les marchés ont été portés ces derniers temps par l’idée qu’il n’y aura plus de hausses de taux cette année et les investisseurs aimeraient bien voir ceci confirmé dans les minutes de la Fed », explique Vincent Juvyns, membre de l’équipe stratégie de JPMorgan AM.

Du côté des bonnes nouvelles, la production industrielle est repartie à la hausse aux États-Unis au mois de juillet et les mises en chantier de logements ont grimpé de 3,9 %. Dans la zone euro, les chiffres de la production industrielle de juin et de la croissance du second trimestre se sont révélés conformes aux attentes, rapporte Vincent Juvyns.

Mardi, un membre de la Réserve fédérale américaine a affirmé qu’il était encore trop tôt pour crier victoire face à l’inflation et mettre un terme au cycle de hausses des taux d’intérêt, tout en reconnaissant que l’inflation évoluait désormais dans la bonne direction.

Au Royaume-Uni, la livre sterling et les taux obligataires progressent après l’annonce d’un net ralentissement de l’inflation en juillet, à 6,8 % sur un an contre 7,9 % en juin.

Malgré cette nette baisse, « la forte croissance des salaires d’hier et les données résilientes de l’indice des prix à la consommation des services d’aujourd’hui pousseront probablement la Banque d’Angleterre, selon nous, à procéder à deux hausses supplémentaires », commentent les économistes européens de la banque Nomura.

La devise britannique prenait 0,37 % par rapport au billet vert, à 1,2752 dollar pour une livre, et grimpait de 0,39 % face à l’euro à 85,50 pence pour un euro, vers 11 h 50 (heure de l’Est).

Le taux d’intérêt de l’emprunt britannique à 10 ans s’établissait à 4,64 %, contre 4,59 % à la clôture de la veille.

L’activité économique chinoise continue par ailleurs d’inquiéter les investisseurs, entre données macroéconomiques décevantes et inquiétudes concernant le secteur immobilier.

L’un des plus grands groupes immobiliers de Chine, Country Garden, dont l’endettement astronomique préoccupe les marchés, a averti mercredi que des « incertitudes considérables » pesaient sur ses remboursements.

Carlsberg n’enivre pas

Porté par la hausse des prix, le brasseur danois Carlsberg, qui peine à sortir de Russie, a annoncé mercredi un bénéfice net de 3,5 milliards de couronnes (469 millions d’euros) au premier semestre. Son action a perdu 1,96 % à Copenhague.

Target fait mouche

Le titre des grands magasins Target progressait de 2,85 % à Wall Street après avoir affiché un résultat net par action supérieur aux prévisions sur un chiffre d’affaires trimestriel néanmoins en recul.

Stabilisation du pétrole et hausse du rouble

Les cours du pétrole se stabilisent mercredi, entre les inquiétudes quant à la demande chinoise et l’approvisionnement tendu. Les réserves commerciales hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis ont diminué de 6 millions de barils, davantage que ce que prévoyaient les analystes.

Vers 11 h 50 (heure de l’Est), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, perdait 0,16 % à 84,76 dollars, et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, reculait de 0,28 % à 80,73 dollars.

Le rouble grimpait de 3,83 % à 94,46 roubles pour un dollar, soutenu par l’annonce, mardi, d’un relèvement du taux directeur par la Banque centrale russe.