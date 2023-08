En Europe, les variations des indices boursiers ont tendance à être exacerbées en août en raison de l’absence de nombreux investisseurs, d’autant que ce mardi est un jour férié dans plusieurs pays. Paris perdait 0,63 %, Londres 0,90 % et Francfort 0,50 % vers 3 h 35 (heure de l’Est).

(Paris) Les Bourses mondiales évoluent dans le rouge mardi, après des indicateurs économiques décevants concernant l’économie chinoise et une hausse du chômage au Royaume-Uni.

Agence France-Presse

En Europe, les variations des indices boursiers ont tendance à être exacerbées en août en raison de l’absence de nombreux investisseurs, d’autant que ce mardi est un jour férié dans plusieurs pays. Paris perdait 0,63 %, Londres 0,90 % et Francfort 0,50 % vers 3 h 35 (heure de l’Est).

En Asie, Tokyo a progressé de 0,56 % après la publication au Japon d’une croissance du PIB (Produit intérieur brut) nettement supérieure aux attentes au deuxième trimestre, tirée par les exportations.

En Chine en revanche, Shanghai a perdu 0,07 % et Hong Kong reculait de 0,69 % dans les derniers échanges.

Après un début de semaine marquée par les craintes sur la santé financière de Country Garden, l’un des plus grands groupes immobiliers chinois, qui a annoncé la suspension d’une dizaine d’obligations à compter de lundi, la Chine continue de préoccuper les investisseurs mardi.

Les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, et la production industrielle sont ressorties en dessous des anticipations des analystes sondés par Bloomberg.

Pour soutenir l’activité, la banque centrale chinoise a abaissé mardi un taux de référence pour les prêts à moyen terme et injecté dans l’économie 400 milliards de yuans (50,4 milliards d’euros).

Pour Stephen Innes, associé du gestionnaire d’actifs SPI AM, il est « peu probable » que cette baisse de taux « ait un effet durable en l’absence de dépenses publiques ».

« Les effets de la politique monétaire seront très probablement neutres ou pourraient même être perçus comme défavorables dans la mesure où les décideurs politiques commencent à appuyer sur le bouton de panique », ajoute-t-il.

Du côté de l’Europe, « la semaine s’annonce importante pour l’économie britannique et, plus important encore, pour la Banque d’Angleterre, qui devra déterminer le nombre de hausses de taux qu’elle jugera nécessaires face à une inflation stagnante et à une croissance record des salaires », prévoit Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Le taux de chômage au Royaume-Uni a grimpé à 4,2 % pour les trois mois terminés à fin juin comparé aux trois mois précédents, un sommet en près de deux ans, et les chiffres d’inflation de juillet seront publiés mercredi.

La livre gagnait 0,21 % face au dollar à 1,2709 dollar pour une livre et les taux d’intérêt obligataire de l’emprunt de l’État britannique montaient légèrement vers 3 h 25 (heure de l’Est).

La semaine sera aussi chargée aux États-Unis, où plusieurs indications sur la santé des consommateurs américains sont attendues, à commencer par les chiffres des ventes de détail de juillet et les résultats de la chaîne de bricolage américaine Home Depot.

Le rouble propulsé

PHOTO ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, ASSOCIATED PRESS Après une nette chute du rouble lundi, affaibli par la détérioration de la balance commerciale de la Russie, qui a atteint un plus bas depuis mars 2022 au moment de l’invasion de l’Ukraine, la Banque centrale russe a annoncé mardi relever son taux directeur à 12 %.

Après une nette chute du rouble lundi, affaibli par la détérioration de la balance commerciale de la Russie, qui a atteint un plus bas depuis mars 2022 au moment de l’invasion de l’Ukraine, la Banque centrale russe a annoncé mardi relever son taux directeur à 12 %.

Cette annonce propulsait le rouble. Face au dollar, il grimpait de près de 4 % à 96,89 roubles pour un dollar vers 3 h 35 (heure de l’Est). Depuis le début de l’année, il a perdu plus de 25 % par rapport au dollar et à l’euro.

Marks and Spencer se vend bien

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS Marks and Spencer prévoit une hausse du résultat notable et meilleur que dans les précédentes projections.

La chaîne de distribution Marks and Spencer grimpait de 8,5 % à Londres vers 3 h 40 (heure de l’Est), dans la foulée de la publication de bonnes ventes trimestrielles. Le groupe prévoit une hausse du résultat notable et meilleur que dans les précédentes projections.

Du côté des matières premières

Vers 3 h 25 (heure de l’Est), les prix du pétrole étaient stables, la tendance étant toujours incertaine compte tenu des préoccupations des investisseurs sur la demande en Chine.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, lâchait 0,12 % à 86,12 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, gagnait 0,05 % à 82,55 dollars.

Le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne pour le gaz naturel, progressait de 7,74 % à 37,10 euros le mégawattheure (MWh).