(New York) La Bourse de New York évoluait en légère baisse mercredi avant la publication des chiffres de l’inflation aux États-Unis jeudi et après une séance dans le rouge, la veille, plombée par des données commerciales décevantes en Chine et des inquiétudes dans le secteur bancaire.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones cédait 0,03 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique, reculait de 0,58 % et l’indice S&P 500 baissait de 0,15 % vers 10 h 25 (heure de l’Est).

Mardi, le Dow Jones avait cédé 0,45 % à 35 314,49 points. Le NASDAQ avait lâché 0,79 % à 13 884,32 points et le S&P 500 avait cédé 0,42 % à 4499,38 points.

« C’était plutôt calme mardi aux États-Unis avec les annonces de résultats qui ralentissent et cela a dirigé davantage l’attention sur les mauvaises nouvelles venues de Chine », a rappelé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Pékin a rapporté une chute de 14,5 % de ses exportations et de 12,5 % pour ses importations en juillet sur un an, reflétant un affaissement de la demande. A cela, s’est ajoutée une dégradation de la note par Moody’s d’une dizaine de banques régionales américaines, ce qui avait fait chuter les titres du secteur bancaire.

Mercredi, les investisseurs attendaient prudemment les chiffres de l’inflation aux États-Unis qui seront publiés jeudi pour l’indice CPI des prix à la consommation et vendredi pour les prix à la production. Les analystes s’attendent à ce que l’inflation s’inscrive à 3,3 % sur un an contre 3 % pour juin.

Ces chiffres alimenteront les attentes concernant l’orientation de la politique monétaire américaine alors qu’une large majorité des investisseurs pensent que la banque centrale (Fed) choisira d’observer un statu quo sur les taux en septembre.

La Chine pour sa part a rapporté un recul de 0,3 % de son indice CPI sur un an, « le premier signe de désinflation depuis février 2021 », a souligné Patrick O’Hare de Briefing.com.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans s’établissaient à 4,00 % contre 4,02 % la veille.

A la cote, le marché attendait les résultats de Disney (+0,91 % à l’ouverture) et du groupe d’hôtellerie et de casinos Wynn Resorts (-0,04 %), qui seront annoncés après la clôture.

Disney profitait d’un partenariat signé par sa chaîne sportive ESPN avec l’opérateur de casinos Penn Entertainement (+16,30 %) pour quelque 2 milliards de dollars sur dix ans créant un réseau de paris sportifs.

Le titre de la plateforme de jeux en ligne Roblox s’écroulait de 19,25 % à 30,48 dollars, sanctionnée après l’annonce d’une perte trimestrielle plus importante que prévue associée à des réservations plus faibles qu’attendues.

Le constructeur de véhicules électriques Rivian lâchait 4,66 % en dépit de résultats au deuxième trimestre meilleurs qu’attendu.

Rivian a relevé sa prévision de production de véhicules à 52 000 contre 50 000 pour l’année et réduit sa projection de perte opérationnelle.

Le titre de Lyft, le concurrent d’Uber dans la location de voitures avec chauffeur, chutait de 5,23 % à 10,95 dollars après avoir fortement grimpé la veille. La compagnie a vu ses revenus augmenter de 3 % au 2e trimestre à 1,02 milliard de dollars et a réduit sa perte à 114,3 millions.

Mais le revenu par client a baissé sur un an alors que Lyft a baissé ses prix pour concurrencer Uber.



