Wall Street ouvre en baisse, préoccupée par la Chine et les banques

(New York) La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, préoccupée par la faiblesse des chiffres du commerce en Chine et par un abaissement de la note de plusieurs banques américaines.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones cédait 0,53 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique, chutait de 0,82 % et l’indice élargi S&P 500 reculait de 0,58 %, après les premiers échanges.

Plus de détails à venir.