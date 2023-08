(Paris) Les Bourses mondiales sont orientées en baisse mardi, réagissant à la mauvaise surprise de la plus forte chute des exportations de la Chine depuis début 2020, reflet d’une activité économique faible.

Agence France-Presse

En Europe, vers 3 h 30, Paris lâchait 0,11 %, Francfort 0,21 %. Milan chutait quant à elle de 1,55 % entraînée en forte baisse par son secteur bancaire.

En Asie, si la Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 0,38 %, soutenue par la baisse du yen et de solides résultats d’entreprises, la tendance était tout autre pour les Bourses chinoises. Hong Kong (-1,89 %) et Shanghai (-0,25 %) étaient en baisse dans les derniers échanges, à cause des mauvais chiffres des exportations du pays.

Les exportations de la Chine ont dévissé en juillet (-17,2 %) pour connaître leur plus fort repli depuis janvier-février 2020, quand l’activité économique chinoise avait été pratiquement mise à l’arrêt par les débuts de la pandémie de COVID-19.

Si les analystes sondés par l’agence Bloomberg s’attendaient à un repli (-13,2 %), ils ont cependant été surpris par son ampleur.

Ces chiffres continuent de « témoigner d’une activité économique faible et d’une demande intérieure en demi-teinte », souligne Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Avec des données « aussi médiocres, les responsables politiques chinois ne devraient pas tarder à prendre des mesures supplémentaires pour soutenir leur économie », estime-t-il.

Mais malgré les attentes des analystes d’un véritable plan de relance, les autorités chinoises ont privilégié des mesures ciblées et des déclarations d’intention à l’égard du secteur privé, sans résultats probants pour le moment.

Pour « faciliter la reprise », Pékin pourrait avoir recours à une « dépréciation » de sa monnaie par rapport au dollar afin de « soutenir les exportations », avance de son côté l’analyste Ken Cheung, de la banque japonaise Mizuho.

Cette mesure rendrait techniquement le coût des marchandises chinoises plus compétitives à l’étranger.

Vers 3 h 20, le yuan, dont les échanges sont encadrés par les autorités, baissait de 0,30 % à 7,2148 yuans pour un dollar. L’euro s’échangeait pour 1,0999 dollars (0,07 %).

L’an dernier, les restrictions sanitaires liées au « zéro COVID-19 » avaient durement pénalisé les entreprises tournées vers l’exportation, en raison des fermetures inopinées d’usines et de difficultés pour le transport et les déplacements.

Jeudi, les investisseurs se tourneront vers les chiffres de l’inflation aux États-Unis en juillet, déterminants dans le sillage de la prochaine réunion du comité monétaire de la banque centrale américaine en septembre.

L’Italie taxe les profits des banques, qui chutent en Bourse

L’Italie a décidé de prélever une taxe de 40 % sur les « surprofits de milliards » d’euros des banques, pour compenser le coût pour les ménages et entreprises de l’envolée des taux d’intérêt, a annoncé lundi soir le vice-premier ministre Matteo Salvini.

À Milan, vers 3 h 20, la première banque italienne Intesa Sanpaolo chutait de plus de 8 %, la deuxième banque italienne, UniCredit lâchait 7,01 %. Banco BPM perdait 8,07 %, FinecoBank 6,93 % et Mediobanca, première banque d’affaires italienne, 3,66 %.

Bayer se fait couper l’herbe sous le pied

Le groupe chimique allemand a enregistré une perte nette de près de 1,9 milliard d’euros au deuxième trimestre, en raison du recul des ventes et du prix des herbicides à base de glyphosate, selon des résultats détaillés publiés mardi. Son cours de bourse baissait de 1,57 % à Francfort.

Du côté du pétrole et du bitcoin

Les cours du pétrole brut étaient en baisse vers 3 h 20 (heure de l’Est) : le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, reculait de 0,64 % à 84,79 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, de 0,62 % à 81,43 dollars.

Le bitcoin était stable (+0,09 %) à 29 187 dollars.