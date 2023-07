(Paris) Les marchés mondiaux évoluent dans des directions diverses et sans grande prise de risque vendredi, dernière séance avant une semaine chargée en résultats d’entreprises et réunions de banques centrales.

Agence France-Presse

En Europe, la tendance était maussade à Francfort (-0,44 %) vers 3 h 25 (heure de l’Est). Paris (+0,12 %), Londres (+0,04 %) et Milan (+0,15 %) fluctuent proches de leur niveau de clôture de jeudi.

Les Bourses chinoises de Shanghai (-0,06 %) et Hong Kong (+0,58 %) évoluaient en ordre dispersé dans les derniers échanges.

Le Nikkei 225 de Tokyo a perdu 0,57 %, plombé comme la veille par les valeurs du secteur des semi-conducteurs, victimes d’un abaissement des prévisions de résultats du géant taïwanais TSMC.

Par ailleurs, les chiffres sur l’inflation au Japon publiés vendredi, témoignent d’une accélération en juin, à 3,3 % sur un an hors produits frais, allant dans le sens des attentes des économistes. Ils prévoient que la Banque du Japon (BoJ), qui se réunit vendredi prochain, relève nettement sa prévision d’inflation pour l’exercice en cours 2023/24 démarré le 1er avril.

Cependant, même si l’inflation évolue au-delà de son objectif de 2 % depuis plus d’un an, la BoJ a maintenu sa politique monétaire ultra-accommodante jusqu’à présent et son gouverneur Kazuo Ueda a réaffirmé cette position plus tôt cette semaine.

Le yen reculait de 0,11 % face au dollar à 140,24 yens pour un dollar.

Jeudi, si le NASDAQ a chuté de 2 % après les résultats jugés décevants de Netflix, Tesla et TSMC, le Dow Jones a enchaîné sa neuvième séance de hausse consécutive, une première depuis septembre 2017. L’indice profite d’un attrait pour des valeurs délaissées depuis le début de l’année, dont certaines dites défensives, c’est-à-dire moins sensibles à la conjoncture économique comme les valeurs de la santé.

Après quelques résultats décevants et à l’approche des réunions des banques centrales européenne et américaine la semaine prochaine, les opérateurs commencent à se montrer prudents.

Les taux d’intérêt souverains ont nettement progressé sur le marché obligataire jeudi, après des « demandes d’allocations chômage qui ont baissé de manière inattendue aux États-Unis », selon Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Ces chiffres sont, selon elle, de nature à conforter certains membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui « estiment que le marché de l’emploi américain ne se détend pas et qui remettent en question les dernières prévisions des investisseurs et des économistes ». Ils « pensent que la hausse des taux de la Fed la semaine prochaine sera également la dernière de ce cycle de resserrement en raison de l’atténuation des pressions sur les prix ».

Vers 3 h 20 (heure de l’Est), le taux d’intérêt américain à 10 ans valait 3,85 %, comme la veille. En Europe, l’équivalent allemand s’établissait à 2,49 %, stable également depuis la veille.

Tirs ratés dans la défense

Dassault Aviation (-6,22 % à Paris) a enregistré des commandes de 1,68 milliard d’euros au premier semestre, dix fois moins que lors de l’exceptionnelle même période de 2022, mais a vu son bénéfice net augmenter d’un tiers grâce à sa rentabilité financière

Thales (-3,96 %) a engrangé un bénéfice net en croissance de 15 % au premier semestre, profitant du dynamisme retrouvé du secteur aéronautique, ce qui lui a permis de légèrement réviser en hausse un de ses objectifs financiers annuels, a-t-il annoncé vendredi. Les analystes de Jefferies soulignent des résultats « en ligne » avec les attentes.

Les actions de Leonardo (-0,81 % à Milan) et Rheinmetall (-0,23 % à Francfort) baissaient également.

SAP, des clouds

Le géant des progiciels SAP chutait de 4,70 % après avoir réduit ses prévisions pour l’année concernant les revenus du cloud. Son bénéfice d’exploitation a cependant bondi de près de 30 % au deuxième trimestre (en normes internationales IFRS), a-t-il annoncé jeudi soir.

Du côté du pétrole et des changes

Le pétrole progressait vers 3 h 20 (heure de l’Est) : le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre prenait 0,98 % à 80,42 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison à même échéance, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, gagnait 0,93 % à 76,35 dollars.

Au lendemain d’une hausse moins élevée qu’attendu du taux directeur de la banque centrale turque, la livre turque souffrait encore (-0,62 %) face au dollar, à 26,93 livres pour un dollar.

L’euro montait de 0,06 % à 1,1137 dollars.

Le bitcoin avançait de 0,28 % à 29 821 dollars.