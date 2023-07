Lors des premiers échanges, l’indice Dow Jones cédait 0,08 %, le NASDAQ avançait de 0,39 % et l’indice élargi S&P 500 grignotait 0,10 %.

PHOTO RICHARD DREW, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé lundi, inquiète en raison de la croissance moins bonne que prévu en Chine, et à l’orée d’une semaine chargée en résultats d’entreprises.

Agence France-Presse

Lors des premiers échanges, l’indice Dow Jones cédait 0,08 %, le NASDAQ avançait de 0,39 % et l’indice élargi S&P 500 grignotait 0,10 %.