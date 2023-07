Le Dow Jones a gagné 0,14 %, l’indice NASDAQ a pris 1,58 % et l’indice élargi S&P 500 s’est apprécié de 0,85 %. NASDAQ et S&P 500 ont enregistré leur plus haut niveau en clôture depuis début avril 2022.

(New York et Toronto) La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, réjouie par une nouvelle bonne surprise sur l’inflation et plusieurs relèvements de prévisions de sociétés, au point de signer des sommets de plusieurs mois.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

Le Dow Jones a gagné 0,14 %, l’indice NASDAQ a pris 1,58 % et l’indice élargi S&P 500 s’est apprécié de 0,85 %. NASDAQ et S&P 500 ont enregistré leur plus haut niveau en clôture depuis début avril 2022.

La Bourse de Toronto clôture sur un gain de plus de 200 points

La Bourse de Toronto a clôturé la séance sur un gain de plus de 200 points, soutenue par la vigueur des secteurs des technologies de l’information, des métaux, de la finance et des services aux collectivités.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 206,87 points pour clôturer la journée avec 20 277,64 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 76,17 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 75,83 cents US de mercredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a pris 1,14 $ US à 76,89 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel a rendu 9 cents US à 2,55 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a avancé de 2,10 $ US à 1963,80 $ US l’once et celui du cuivre s’est apprécié de 9 cents US à 3,94 $ US la livre.