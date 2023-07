Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Les investisseurs ont de nouveau montré qu’ils réagissaient mal aux surprises créant de l’incertitude.

L’action de l’entreprise montréalaise Redevances aurifères Osisko a perdu 10 % de sa valeur mercredi après l’annonce du départ « immédiat » du président et chef de la direction, Sandeep Singh.

Au vu du parcours de Sandeep Singh depuis son entrée en poste il y a trois ans, l’analyste Carey MacRury, de la firme Canaccord, s’est montré étonné. « La nouvelle surprend étant donné les résultats de la société pendant son mandat et aucune raison n’a été donnée pour ce départ. » Il juge exagérée la réaction des investisseurs en raison de la qualité du portefeuille de Redevances aurifères Osisko, de ses perspectives de croissance et de son évaluation.

Sur les 12 analystes qui suivent officiellement le titre, 11 recommandent toujours son achat.

Cascades ne fait plus partie de la liste des titres de petites capitalisations canadiennes les plus chaudement recommandés par RBC. La firme en a fait l’annonce en milieu de semaine. Cette liste est composée d’une vingtaine de titres d’entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à approximativement 2 milliards de dollars au moment de leur ajout à la liste. Les noms de InterRent et Tamarack Valley Energy sont aussi retirés, alors que ceux de dentalcorp, Interfor, Minto Apartment et Obsidian Energy sont ajoutés.

Avec la poussée boursière, la chute de l’indice VIX à son plus bas niveau depuis janvier 2020 et le resserrement rapide des écarts de crédit, les perspectives semblent plutôt bonnes et il n’y a apparemment rien à craindre, soulignent les stratèges de la Scotia avec un brin d’ironie dans une note publiée cette semaine. Ou devrions-nous commencer à parler de complaisance ? demandent-ils. La faible volatilité doit selon eux être considérée comme une indication que les investisseurs marchent sur des œufs. Autrement dit : aucune nouvelle négative n’est à leur avis escomptée.

Le grand gagnant de la première semaine de juillet dans Québec inc. à la Bourse de Toronto est 5N Plus. Le titre du producteur montréalais de matériaux technologiques s’est apprécié de 11 % cette semaine. Lion et Goodfellow commencent aussi le deuxième semestre en force avec des hausses de 10 % pour la semaine.

Une nouvelle ronde de divulgation de résultats trimestriels débute cette semaine aux États-Unis avec le dévoilement des performances des premières grandes banques américaines pour le deuxième trimestre de leur exercice financier. JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup feront notamment connaître leurs chiffres d’ici vendredi.

Le PDG d’Alimentation Couche-Tard vient de faire un don d’une valeur d’un peu plus d’un demi-million de dollars à un bénéficiaire non précisé. Brian Hannasch a aliéné par don un bloc de 7826 actions le 30 juin.