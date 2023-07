(Paris) Les Bourses mondiales se stabilisent vendredi, après le rapport sur l’emploi américain qui démontre que les créations d’emplois sont inférieures aux attentes et que le taux de chômage est toujours à des niveaux historiquement bas.

Agence France-Presse

Wall Street a ouvert en baisse et vers 9 h 55 (heure de l’Est), seul le Dow Jones reculait (-0,07 %). Le NASDAQ progressait de 0,36 % et le S&P 500 de 0,08 %.

En Europe, les indices boursiers prenaient des directions différentes : vers 9 h 55 (heure de l’Est), Paris (+0,51 %) et Francfort (+0,48 %) avançaient tandis que Londres lâchait quelque 0,22 %.

Le très attendu rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis a été publié vendredi peu avant l’ouverture de la Bourse de New York.

« C’est un pas dans la bonne direction, mais nous ne sommes clairement pas au niveau où nous avons besoin d’être pour démontrer que le marché de l’emploi se détend », résume le chef économiste pour les États-Unis d’Oxford Economics, Oren Klachkin, interrogé par l’AFP.

Dans le détail, le marché de l’emploi est resté solide au mois de juin aux États-Unis, avec un taux de chômage en léger recul à 3,6 % qui reste toujours historiquement bas, mais les créations d’emplois ont été moins nombreuses qu’attendu.

Lors du dernier mois écoulé, 209 000 emplois ont été créés, selon le département du Travail, alors que 220 000 étaient attendus par les analystes d’après le consensus publié par Briefing.com.

Dans le même temps, ce qui inquiète un peu les investisseurs est que le salaire horaire moyen a poursuivi sa hausse, de 0,4 % par rapport au mois précédent et 4,4 % sur un an, légèrement au-dessus des attentes du marché, qui envisageait plutôt 0,3 % de hausse sur un mois.

Les investisseurs, traquant le moindre indice qui pourrait influencer la politique de la banque centrale américaine (Fed) et celles des autres puissances économiques mondiales, craignent qu’un marché de l’emploi trop dynamique pousse les institutions monétaires à augmenter davantage leur taux.

Jeudi l’enquête mensuelle ADP/Stanford Lab avait annoncé un niveau de créations de postes inattendu dans le secteur privé pour le mois de juin, avec 497 000 emplois, bien au-dessus des prévisions mais également de la tendance observée les mois précédents, donnant quelques sueurs froides aux investisseurs.

La Fed s’est lancée depuis mars 2022 dans une politique monétaire plus restrictive afin de réduire l’inflation et la ramener à sa cible de 2 % mais l’économie américaine s’est montrée plus solide qu’envisagé initialement et l’inflation plus persistante qu’espéré.

Si la Fed a marqué une pause lors de sa dernière réunion, mi-juin, son président Jerome Powell a répété à plusieurs reprises que les prochaines décisions seront prises sur l’évolution des données macro-économiques, anticipant deux nouvelles hausses de taux d’ici la fin de l’année.

Shell attend des revenus gaziers « nettement en baisse » au T2

Le géant des hydrocarbures Shell a annoncé vendredi que ses ventes de gaz devraient ressortir « nettement en baisse » dans ses résultats du deuxième trimestre, comparé à un « bon » premier trimestre notamment et malgré une production stable.

L’action réagissait peu, mais était toutefois dans le vert à Londres (+0,33 % vers 13 h 50). Russ Mould, analyste de AJ Bell, note qu’il faut s’attendre à des résultats « moins impressionnants que lors des récents trimestres ». Au premier trimestre, Shell avait enregistré un bénéfice net en hausse de 22 % sur un an à 8,7 milliards de dollars.

À Londres, BP avançait de 0,21 %. À Paris, TotalEnergies prenait 1,34 %.

Du côté du pétrole et de l’euro

Vers 9 h 40 (heure de l’Est), les prix du pétrole s’essouflaient, lésés par les inquiétudes persistantes concernant l’affaiblissement de la demande.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 0,28 % à 76,30 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, reculait de 0,38 % à 71,52 dollars.

Sur le marché des changes, l’euro gagnait 0,22 % face au dollar, à 1,0914 dollar.

Le bitcoin abandonnait du terrain, perdant 0,15 % à 30 269 dollars.