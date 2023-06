(Paris) Les Bourses mondiales se tassent jeudi après la publication de l’inflation en Allemagne et de la croissance aux États-Unis, tandis que les taux d’emprunt des États se tendent sur le marché obligataire.

Agence France-Presse

Les Bourses européennes prenaient des directions opposées : vers 9 h 55 (heure de l’Est), Paris gagnait 0,54 %, Francfort était stable (-0,03 %), mais Londres lâchait quelque 0,40 %.

La Bourse de New York a ouvert en baisse avant de se reprendre immédiatement, nouvelle illustration d’indices hésitants à l’approche de la fin du semestre qui incite les investisseurs institutionnels à des repositionnements de dernière minute. Vers 9 h 50 (heure de l’Est), le Dow Jones, le NASDAQ et l’indice élargi S&P 500 prenaient respectivement 0,39 %, 0,08 % et 0,16 %.

Sur le plan macro-économique, aux États-Unis, la croissance du Produit intérieur brut (PIB) a été revue fortement en hausse pour le premier trimestre, à 2 % en rythme annualisé, selon la troisième estimation du département du Commerce jeudi.

Ce chiffre dépasse les attentes du marché, qui envisageait une croissance toujours à 1,3 %, selon le consensus publié par briefing.com.

En Europe, c’est l’inflation en Allemagne qui a retenu l’attention des marchés. L’inflation y est repartie à la hausse en juin, à 6,4 % sur un an, compliquant la tâche de la Banque centrale européenne dans sa lutte contre les prix élevés en zone euro, selon des chiffres provisoires publiés jeudi.

Le consensus d’experts interrogés par Factset anticipait une inflation à 6,3 % sur un an.

Sur le marché obligataire, les taux des États aux États-Unis et en Europe remontaient sensiblement. L’emprunt à 10 ans américain avait un taux d’intérêt de 3,82 % vers 9 h 35 (heure de l’Est), contre 3,71 % mercredi, l’emprunt à 2 ans était à 4,86 % contre 4,71 %. En Europe, le taux allemand à 10 ans s’élevait à 2,39 % contre 2,31 % à la clôture la veille.

Par ailleurs, la banque centrale suédoise a annoncé jeudi un relèvement de son taux directeur de 0,25 point de pourcentage à 3,75 %, qui atteint ainsi son niveau le plus élevé depuis près de 15 ans, en raison de la persistance de l’inflation.

Vendredi, les marchés espèrent que les chiffres qui doivent être publiés sur l’inflation en zone euro et aux États-Unis montreront qu’elle continue à décélérer, pour diminuer la pression sur les banquiers centraux.

Mercredi, le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell n’a pas écarté la possibilité de hausses de taux « lors de deux réunions successives » à partir de juillet, repoussant encore la perspective du pic des taux directeurs de l’institution.

Une bonne saison pour H & M

L’action du géant de l’habillement suédois Hennes et Mauritz bondissait de plus de 18 % à Stockholm vers 9 h 45 (heure de l’Est) après la publication de ses résultats du deuxième trimestre meilleur qu’attendu, bien qu’en baisse par rapport à l’année précédente.

Pétrole stable et dollar en léger recul

Les prix du pétrole étaient stables vers 9 h 35 (heure de l’Est) après leur rebond de mercredi grâce à l’annonce d’une réduction massive des stocks de brut américains.

Le baril de Brent de mer du Nord valait 74,03 dollars, celui de WTI américain 69,57 dollars.

Le dollar reculait de 0,38 % par rapport à l’euro, à 1,0872 dollar pour un euro.

Le bitcoin montait de 2,12 % à 30 744 euros.