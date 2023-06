(Paris) Les marchés européens sont en hausse mercredi tandis que Wall Street s’oriente vers une ouverture sans direction particulière, dans l’attente de prises de parole de plusieurs responsables de banques centrales mondiales depuis le forum annuel de la Banque centrale européenne au Portugal.

Agence France-Presse

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse et poursuivaient leur progression : vers 7 h 45 (heure de l’Est), Paris avançait de 0,85 %, Londres de 0,69 %, Francfort de 0,80 % et Milan de 0,56 %.

« Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, et le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, doivent participer à une table ronde lors du forum de la BCE sur la politique monétaire au moment de l’ouverture de la Bourse américaine, et leurs commentaires pourraient donner le ton pour le reste de la journée », note Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Mardi, le discours de Christine Lagarde avait douché les marchés, la présidente de la BCE indiquant que « dans un futur proche, il est improbable que la banque centrale soit en mesure d’affirmer avec certitude que les taux ont atteint leur point haut ».

À Wall Street, les contrats à terme des trois principaux indices se dirigeaient vers une ouverture en ordre dispersé, le Dow Jones avançant de 0,06 % vers 7 h 45 (heure de l’Est) tandis que le NASDAQ reculait de 0,37 % et le S&P 500 de 0,14 %.

« Les marchés américains ont arrêté leur déclin (…) après les données positives publiées hier », observe Neil Wilson, analyste chez Finalto.

Dans le détail, la confiance des consommateurs aux États-Unis est repartie à la hausse en juin, nettement plus qu’attendu, atteignant son niveau le plus élevé depuis janvier 2022, avant le début de la guerre en Ukraine, selon l’indice publié mardi par le Conference Board.

Par ailleurs, les commandes de biens durables pour mai ont poursuivi leur progression, elles aussi au-delà des attentes, pour le troisième mois consécutif.

Sur le front de l’immobilier, les prix des logements, en hausse pour le troisième mois d’affilée, ont augmenté de 0,5 % sur un mois en avril, selon l’indice Case-Shiller. Enfin, les ventes de maisons neuves en mai ont atteint un plus haut depuis un an.

Ces données montrent que « l’économie américaine, que de nombreux acteurs du marché pensaient au bord de la récession depuis plus d’un an, continue de progresser à un rythme soutenu », a relevé Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Nvidia s’annonce en baisse

Nvidia reculait de 3,26 % dans les échanges préouverture à New York après des informations du Wall Street Journal mardi soir selon qui les États-Unis pourraient restreindre les exportations de puces d’intelligence artificielle vers la Chine. À l’inverse, les valeurs européennes du secteur étaient en hausse. À Paris STMicroelectronics gagnait 2,21 % et ASML 1,43 % à Amsterdam.

DSM-Firmenich restructure ses vitamines moins de deux mois après la fusion

Le nouveau géant des parfums et arômes DSM-Firmenich a vu ses ventes de vitamines se détériorer au deuxième trimestre et annonce mercredi une grande restructuration de cette activité. Le groupe confirme cependant ses objectifs à moyen terme, il attend toujours des synergies de l’ordre de 350 millions d’euros pour l’excédent brut d’exploitation et vise une croissance de ses ventes organiques de 5 à 7 % par an.

Le cours de son action gagnait 5,34 % vers 7 h 45 (heure de l’Est) à Amsterdam.

Du côté des matières premières

Les prix du pétrole remontaient légèrement mercredi après des pertes marquées la veille, l’anticipation d’une baisse des réserves américaines contre-balançant les prévisions d’une demande plombée par l’économie mondiale peu vivace.

Vers 7 h 40 (heure de l’Est), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, stagnait (-0,02 %) à 72,24 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, était lui aussi à l’équilibre (-0,05 %) à 67,66 dollars.

Le prix du contrat européen de référence pour le gaz naturel, le TTF néerlandais, prenait 0,85 % à 34,80 euros.