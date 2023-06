(Paris) Les Bourses européennes sont en hausse mercredi, poursuivant sur leur lancée de la veille grâce à de bons indicateurs économiques, tandis que Wall Street, qui avait davantage progressé mardi, a démarré timidement.

Agence France-Presse

Vers 9 h 35 (heure de l’Est), Paris avançait de 0,78 %, Francfort de 0,77 % et Londres comme Milan de 0,60 %.

Les Bourses avaient fini dans le vert mardi après de bons indicateurs américains sur la confiance des consommateurs, les commandes de bien durables ou encore l’achat de logements. Ces indicateurs avaient encore plus porté les marchés américains, avec des gains de 0,63 % pour le Dow Jones et de 1,65 % pour le NASDAQ mardi à la clôture.

Mercredi, les investisseurs ont aussi pu se satisfaire du fort ralentissement de l’inflation en Italie, à 6,4 % sur un an en juin contre 7,6 % en mai. D’autres chiffres sur le rythme de hausse des prix dans le monde sont attendus cette semaine, notamment vendredi pour la France, la zone euro et les États-Unis.

À Wall Street, après la séance en nette hausse la veille, les indices se tassaient mercredi peu après l’ouverture : le Dow Jones reculait de 0,31 %, le S&P 500 de 0,30 % et le NASDAQ de 0,18 %.

Les marchés continuent de surveiller la réunion des banquiers centraux à Sintra, au Portugal, à l’occasion du forum de la Banque centrale européenne (BCE) qui s’achève mercredi.

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a critiqué la « recette simpliste » de la BCE consistant à augmenter les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, craignant que « le remède se révèle plus dommageable que la maladie ».

Sur le marché obligataire, les taux des emprunts des pays européens réagissaient peu, et ne baissaient que légèrement. L’emprunt à 10 ans italien passait de 3,98 % à 3,96 %.

L’euro reculait de 0,27 % à 1,0931 dollar pour un euro.

Les puces agitées

Nvidia reculait de 2,56 % après des informations du Wall Street Journal mardi soir selon qui les États-Unis pourraient restreindre les exportations de puces dédiées à l’intelligence artificielle vers la Chine.

Qualcomm perdait 2,23 %, ADM 1,80 %, Intel de 1,94 %.

DSM-Firmenich veut moins de vitamine

Le nouveau géant des parfums et arômes DSM-Firmenich, qui a vu ses ventes de vitamines se détériorer au deuxième trimestre, a annoncé mercredi une grande restructuration de cette activité. Le groupe confirme cependant ses objectifs à moyen terme : il attend toujours des synergies de l’ordre de 350 millions d’euros pour son excédent brut d’exploitation et vise une croissance de ses ventes organiques de 5 à 7 % par an.

Le cours de son action gagnait 5,15 %.

Revolution Beauty revient sur scène

Le fabricant et distributeur de cosmétiques à bas prix britannique Revolution Beauty s’envolait de près de 40 % à la Bourse de Londres mercredi, pour la reprise de cotation de son action suspendue en septembre en raison d’« inquiétudes sérieuses » sur ses comptes.

Malgré ce bond, le cours du titre accusait toujours un retard de plus de 80 % par rapport à son prix d’introduction sur la place britannique en juillet 2021.

Du côté des matières premières

Les prix du pétrole remontaient légèrement mercredi après des pertes marquées la veille, l’anticipation d’une baisse des réserves américaines contre-balançant les prévisions d’une demande plombée par l’économie mondiale peu dynamique.

Vers 9 h 15 (heure de l’Est), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, montait de 0,18 % à 72,39 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juin, gagnait 0,31 % à 67,91 dollars.

Le prix du contrat européen de référence pour le gaz naturel, le TTF néerlandais, cédait 1,87 % à 33,86 euros.