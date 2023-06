(Paris) Les Bourses mondiales varient peu mardi, dans un agenda pauvre en indicateurs économiques, tandis que la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a réitéré sa position offensive face à l’inflation.

Agence France-Presse

Après une ouverture en hausse, les places européennes tournent autour de l’équilibre : vers 9 h 40 (heure de l’Est), Paris était stable, Londres reculait de 0,06 % et Francfort de 0,11 %.

À Wall Street, le Dow Jones montait de 0,37 % tout comme le S&P 500. Le NASDAQ gagnait 0,40 %, après sa nette baisse de lundi (-1,16 %).

Les marchés américains, après des semaines très dynamiques, ont marqué le pas la semaine passée face au ton encore martial des banquiers centraux contre l’inflation.

Mardi, Mme Lagarde a de nouveau assuré que « sauf changement important dans (ses) perspectives », la BCE allait poursuivre « le relèvement des taux en juillet », à l’occasion du forum de son institution à Sintra (Portugal).

Mercredi, elle prendra de nouveau la parole, en compagnie du président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, et du gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Andrew Bailey.

« Un discours plus ferme des banques centrales mondiales expose les investisseurs à un risque de repli encore plus important, d’autant plus si les données sur l’inflation de cette semaine sont élevées », notamment celles attendues vendredi de l’indice PCE aux États-Unis, estime dans une note Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

Sur le marché obligataire, les taux d’intérêt baissaient légèrement en Europe comme aux États-Unis sur l’échéance à 10 ans.

Côté indicateur, les commandes de biens durables ont poursuivi leur hausse en mai aux États-Unis, pour le troisième mois consécutif, surpassant les attentes du marché notamment grâce aux équipements de transport, selon les données publiées mardi par le ministère américain du Commerce.

Point de côté pour JDSports

L’action du distributeur d’habillement JDSports Fashion reculait de 4,50 %, après une communication aux actionnaires avant leur assemblée générale indiquant que les ventes aux États-Unis « ralentissent », même si les stocks y demeurent à des niveaux « normaux ».

Prosus simplifie et avance

Le fonds d’investissement néerlandais spécialiste de la technologie Prosus prenait 5,58 % à 66,80 euros, signant l’une des plus importantes hausses de l’indice paneuropéen Stoxx 600.

Le titre récoltait les fruits de l’annonce de ses résultats et particulièrement de la simplification de ses liens avec le sud-africain Naspers dans sa structure actionnariale.

Kering achète Creed

Le groupe de luxe Kering a jeté son dévolu sur la « maison de haute parfumerie » Creed, une acquisition sur laquelle il mise pour permettre à sa nouvelle division beauté d’atteindre une taille critique dans un marché très lucratif et en forte croissance. L’action montait de 0,46 %, dans les mêmes proportions que les autres valeurs du secteur.

Le luxe avait bondi plus fortement lors des premiers échanges, dopés par les bonnes perspectives de croissance de la Chine tracées mardi par le premier ministre chinois Li Qiang, avant que le soufflé ne retombe.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Les prix du pétrole fléchissent, les inquiétudes liées à d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement venant de Russie se faisant rattraper par celles concernant l’activité économique mondiale en raison des taux d’intérêt élevés.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, reculait de 0,58 % à 73,75 dollars vers 9 h 25 (heure de l’Est). Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, perdait 0,53 % à 69,00 dollars.

Le prix du contrat européen de référence pour le gaz naturel, le TTF néerlandais, prenait 3,13 % à 32,97 euros.

L’euro avançait de 0,59 % à 1,0971 dollar.

Le bitcoin gagnait 1,50 % à 30 620 dollars.