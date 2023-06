(New York) La Bourse de New York hésitait lundi après l’ouverture ayant démarré légèrement dans le rouge avant de se redresser, à la suite d’une semaine négative pour les trois principaux indices.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones avançait de 0,07 %, le NASDAQ, à dominante technologique, prenait 0,55 % et l’indice élargi S&P 500 progressait de 0,27 % vers 10 h (heure de l’Est).

Vendredi, refroidi par l’attitude stricte des banques centrales face à l’inflation, l’indice Dow Jones, en repli toute la semaine, avait cédé 0,65 % à 33 727,43 points. Le NASDAQ, à dominante technologique, avait reculé de 1,01 % à 13 492,52 points et le S&P 500 s’était replié de 0,77 % à 4348,33 points.

Sur la semaine, le NASDAQ a interrompu un cycle de huit semaines de hausse avec une perte hebdomadaire de 1,44 %. Le S&P 500 a lâché 1 % après cinq semaines de progrès et le Dow Jones s’est délesté de 1,67 % après avoir été en territoire positif pendant trois semaines.

« Les investisseurs ont été attentifs au resserrement agressif des banques centrales à l’étranger, comme la Banque d’Angleterre qui a relevé son taux directeur d’un demi-point, plus que prévu, et les banques centrales de Suisse, de Norvège et de Turquie », a noté Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

« Il y a des signes qui montrent que l’action des banques centrales refroidit finalement l’économie en Europe, tandis que l’activité a également ralenti aux États-Unis, mais de façon moins spectaculaire », a ajouté l’analyste.

Les investisseurs entendront à nouveau Jerome Powell, président de la Réserve fédérale (Fed) cette semaine, au cours de deux interventions qu’il doit faire au Portugal et en Espagne mercredi et jeudi.

Du côté des indicateurs, la confiance des consommateurs aux États-Unis sera jaugée pour le mois de juin mais surtout, la mesure préférée de la Fed pour évaluer l’inflation, l’indice PCE, sera publié vendredi pour le mois de mai.

Les marchés auront aussi un sens de l’allant du consommateur, moteur de la croissance américaine, avec l’évolution des revenus et surtout des dépenses des ménages pour mai.

Du côté des valeurs, une large majorité des secteurs étaient dans le vert à commencer par l’énergie (+1,33 %) alors que les cours du pétrole étaient légèrement dans le vert attentifs à la situation géopolitique avec la Russie.

L’action Tesla qui avait ouvert en baisse, se stabilisait (+0,00 %) à 256 dollars en dépit d’une nouvelle dégradation du titre par une banque, cette fois-ci Goldman Sachs. Celle d’Alphabet (Google) perdait 1 %, elle aussi subissant la dégradation d’un avis bancaire.

Le fabricant de vaccins Moderna grimpait de 1,11 % profitant d’une meilleure appréciation du potentiel de la valorisation du groupe par la banque UBS.

Le laboratoire Pfizer par contre chutait de 5,18 % alors que le groupe a annoncé l’arrêt du développement d’un médicament expérimental contre l’obésité, le lotiglipron, qui semble avoir une mauvaise incidence sur le foie.

Les studios d’animation Genius Brand International ont changé de nom pour Kartoon Studios et vont être coté sur le NYSE plutôt que sur le NASDAQ. L’action lâchait 0,93 %.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans étaient stables à 3,73 %.