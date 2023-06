(Paris) Les marchés européens sont sans direction claire lundi après la publication du moral des entrepreneurs en Allemagne en juin, ressorti plus bas qu’espéré, dans un contexte de craintes quant au durcissement de ton la semaine dernière de plusieurs porte-parole de banques centrales.

Agence France-Presse

Wall Street se dirigeait vers une ouverture en baisse, selon les contrats à terme des trois principaux indices.

Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé : Paris gagne 0,22 % vers 7 h 35 (heure de l’Est) tandis que Francfort lâche 0,15 % et que Londres est à l’équilibre (+0,01).

Le seul indicateur attendu lundi était le baromètre IFO du moral des entrepreneurs en Allemagne en juin qui a poursuivi sa baisse, alors que la récession s’installe dans la première économie européenne, sur fond de baisse de la consommation et de difficultés pour l’industrie manufacturière.

L’indicateur a chuté de 3,2 points, à 88,5 points, en baisse pour le deuxième mois consécutif, nettement plus bas que ce que prévoyaient les analystes de Factset, qui tablaient sur un IFO à 90,8 points.

Les banques centrales continuent de peser sur les marchés. Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a averti la semaine dernière que de nouvelles hausses de taux étaient à attendre cette année pour tenter de contenir l’inflation, tandis que plusieurs banques centrales en Europe ont surpris les marchés avec des resserrements monétaires.

Par ailleurs, la Banque centrale européenne (BCE) tient son forum annuel sur le thème de la stabilité économique à l’épreuve de la forte inflation jusqu’au 28 juin, à Sintra au Portugal. Les déclarations des responsables des principales banques centrales seront à nouveau surveillées par les investisseurs.

« L’activité mondiale semble ralentir plus nettement à l’approche de l’été, car le rebond de l’activité dans les services s’essouffle et la conjoncture en dehors des États-Unis se détériore nettement », observe Xavier Chapard, membre de l’équipe recherche et stratégie de La Banque postale AM.

Ce ralentissement économique a lieu alors que « les courbes de taux sont les plus inversées depuis quarante ans », ajoute l’analyste, expliquant que les taux d’intérêt de long terme deviennent moins élevés que les taux d’intérêt de court terme.

« L’inversion des courbes de taux est un des meilleurs indicateurs avancés de récession », poursuit-il.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans ressortait à 3,68 %, contre 3,73 % à la clôture de vendredi, et le taux à 2 ans à 4,70 %, contre 4,74 %. En Europe, l’intérêt de l’emprunt allemand à 10 ans s’élevait à 2,29 % vers 7 h 35 (heure de l’Est) contre 2,35 %.

Par ailleurs, l’épisode Wagner de ce week-end « restera probablement largement ignoré par les investisseurs, à moins qu’il n’y ait de nouveaux développements susceptibles de changer le cours de la guerre en Ukraine », estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, 62 ans, est entré ouvertement en rébellion contre le commandement russe vendredi soir, avant de finalement faire volte-face.

Aston Martin signe un accord avec l’américano-saoudien Lucid

Le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin a annoncé lundi « un accord d’approvisionnement stratégique » avec le fabricant américano-saoudien de véhicules électriques Lucid pour créer des véhicules électriques « ultra-luxe à haute performance », selon un communiqué.

L’annonce faisait s’envoler le titre d’Aston Martin, qui grimpait de 9,50 % vers 7 h 35 (heure de l’Est) à la Bourse de Londres.

Hausse du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Les prix du pétrole étaient en petite hausse, les gains provoqués par la mutinerie du groupe paramilitaire Wagner en Russie restant tempérés par un contexte économique morose, défavorable à la demande mondiale.

Vers 7 h 30 (heure de l’Est), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, prenait 0,59 % à 74,29 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, gagnait 0,49 % à 69,50 dollars.

L’euro grappillait 0,10 % à 1,0905 dollar.

Le bitcoin reculait de 0,20 % à 30 320 dollars.