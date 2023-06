Dans les premiers échanges, le Dow Jones abandonnait 0,19 %, l’indice NASDAQ cédait 0,22 % et l’indice élargi S&P 500 rendait 0,25 %.

(New York) La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé jeudi peu après l’ouverture, poursuivant son mouvement de consolidation après plusieurs semaines de hausse, sur un marché flegmatique, qui ne procède à des ajustements qu’à la marge.

Agence France-Presse

Vers 10 h (heure de l’Est), le Dow Jones abandonnait 0,11 %, l’indice NASDAQ prenait 0,13 % et l’indice élargi S&P 500 rendait 0,07 %.

« On continue sur le même mode », à savoir une correction étalée sur plusieurs séances. Après huit semaines positives de suite pour le NASDAQ et cinq pour le S&P 500, « il semble que cette semaine soit enfin venu le temps d’une pause », a expliqué Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

« Certains appellent ça une consolidation, d’autres de la navigation face au vent, ou une correction après une accélération excessive », a commenté, dans une note, Patrick O’Hare, de Briefing.com.

Pour autant, les mouvements enregistrés depuis le début de la semaine « ne sont pas importants vu la progression qu’ont enregistrée les principaux indices depuis fin mai », a souligné l’analyste.

« Les gains réalisés durant cette période ont suscité le désir de réduire certaines positions, de prendre des bénéfices […], de modifier sa répartition », selon Patrick O’Hare.

Dans l’ensemble, les variations des titres composant le NASDAQ et le Dow Jones restaient modérées.

Et après avoir brièvement courbé l’échine en début de semaine, les géants technologiques et les valeurs les plus en pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle relevaient même la tête, permettant au NASDAQ de s’afficher dans le vert.

Microsoft (+0,96 %), Amazon (+2,43 %) ou le fabricant de semi-conducteurs AMD (+0,66 %) étaient parmi les valeurs recherchées de la nouvelle économie.

Même en hausse de 5 %, l’indice de volatilité VIX, qui mesure la nervosité des investisseurs, restait à un niveau très faible, après être tombé mercredi à son plus bas niveau depuis 40 mois.

Wall Street attendait une nouvelle audition du président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, devant une commission du Sénat, après un passage devant une commission de la Chambre des représentants, mercredi.

Le message du banquier central mercredi, similaire à celui qu’il avait délivré une semaine plus tôt à l’issue de la dernière réunion de la Fed, laisse présager d’une nouvelle série de hausses de taux d’ici la fin de l’année. « Ça n’aide pas » les indices à stopper leur reflux, observe Art Hogan.

Sur le marché obligataire, les taux se tendaient légèrement. Le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans ressortait à 3,74 %, contre 3,71 % la veille en clôture.

Mais l’effet du discours offensif de la Fed reste limité, car la place new-yorkaise doute ouvertement de la concrétisation de ce nouveau durcissement monétaire et ne table, pour l’instant, que sur une hausse supplémentaire d’ici 2024.

À la cote, Tesla dérapait de nouveau (-1,29 %) après un abaissement de recommandations par les analystes de Morgan Stanley, suite à une décision similaire, mercredi, de ceux de Barclays.

L’entreprise aéronautique Spirit Aerosystems, fournisseur d’éléments de fuselage et d’ailes pour l’industrie, perdait de l’altitude (-9,86 %) en raison d’un mouvement de grève dans son usine de Wichita (Kansas). La nouvelle pénalisait aussi Boeing (-2,21 %), dont Spirit Aerosystems est un important sous-traitant.

Le groupe de restauration Darden reculait (-2,49 %), pénalisé par la progression jugée insuffisante des revenus de la chaîne Olive Garden et des prévisions décevantes, malgré un bénéfice supérieur aux attentes et un chiffre d’affaires total en ligne avec les anticipations des analystes.