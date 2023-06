(Paris) Les Bourses mondiales fluctuent nettement dans le vert vendredi, se montrant plus confiantes quant à l’évolution de l’inflation dans les prochains mois que les banques centrales, dont les annonces ont rythmé la semaine.

Agence France-Presse

À Wall Street, les trois principaux indices ont ouvert en hausse. Vers 9 h 50 (heure de l’Est), la tendance était plutôt autour de l’équilibre : le Dow Jones prenait 0,05 %, le & P 500 0,11 % et le NASDAQ cédait 0,03 %.

Les principales Bourses européennes étaient en hausse : Paris avançait de 1,24 %, Londres de 0,22 %, Francfort de 0,51 % et Milan de 0,52 %.

La semaine a été marquée par de nombreuses décisions de politique monétaire des banques centrales.

La puissante banque centrale américaine, la Fed, a marqué une pause dans le relèvement de son principal taux directeur, après dix hausses d’affilée depuis mars 2022. Deux relèvements pourraient éventuellement être encore décidés en 2023, a-t-elle prévenu mercredi.

« Il y a une déconnexion entre ce que pensent les marchés au sujet de la trajectoire des taux et les prévisions des membres de la Fed » a observé Richard Clarida, ancien vice-président de la Fed et actuel directeur économique de Pimco, vendredi lors d’une conférence.

Il a attribué cette différence aux anticipations différentes sur le niveau de l’inflation aux États-Unis d’ici la fin de l’année, avec des marchés financiers plus optimistes que la Fed.

La Banque centrale européenne (BCE) a, elle, décidé jeudi de relever son principal taux directeur d’un quart de point de pourcentage, une huitième hausse en moins d’un an.

« La BCE a encore surpris avec un discours toujours très dur, même après le resserrement monétaire déjà réalisé et les premiers signes de ralentissement de la conjoncture et de l’inflation aperçus dans les données de mai », souligne Xavier Chapard, membre de l’équipe recherche et stratégie de La Banque postale AM.

« Les données récentes montrent que notre politique monétaire […] fonctionne », a assuré vendredi le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, qui note des points positifs concernant l’évolution de l’inflation.

La BCE a cependant revu à la hausse ses prévisions d’inflation, ce qui a créé une surprise pour les investisseurs, selon les analystes de la Deutsche Bank.

Aux États-Unis, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans s’établissaient à 3,77 % vers 9 h 45 (heure de l’Est) contre 3,71 % à la clôture la veille. En Europe, l’intérêt de l’emprunt français à 10 ans était à 2,98 % contre 3,01 %, l’allemand à 10 ans à 2,48 %, contre 2,50 %.

Quant à la banque centrale de Chine, elle a surpris les analystes en réduisant son taux directeur à court terme, après avoir déjà ajusté plusieurs autres taux.

Adobe décolle vers les nuages

Le groupe de logiciels Adobe grimpait de 4,39 % à New York après avoir annoncé des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre, dopés par une forte demande pour l’activité sur le « cloud » (informatique à distance).

Intel choisit la Pologne

Le géant américain des semi-conducteurs Intel (+1,20 % à New York) va investir jusqu’à 4,6 milliards de dollars pour construire un nouveau site en Pologne, avec la création d’environ 2000 postes directs à la clef.

Du côté des devises et des matières premières

Le pétrole terminait la semaine vendredi sans tendance claire, pris entre les espoirs d’un soutien de la demande avec la pause dans le cycle de hausses de taux de la Fed, le bond des réserves commerciales de brut aux États-Unis et les inquiétudes quant à la santé économique de la Chine.

Vers 9 h 45 (heure de l’Est), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, reculait de 0,12 % à 75,58 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet, grappillait 0,22 % à 70,76 dollars.

Le prix du contrat européen de référence pour le gaz naturel, le TTF néerlandais, chutait de 12,99 % à 35,80 euros le mégawattheure, reprenant son souffle après son envolée de la veille, frôlant les 50 euros le MWh, un prix plus haut depuis début avril.

La monnaie européenne avançait légèrement face au dollar (+0,08 %) à 1,0954 dollars.

Le bitcoin reculait de 0,18 % à 25 500 dollars.