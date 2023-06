(Paris) Les Bourses mondiales évoluaient dans le vert vendredi, les marchés digérant encore une semaine riche en décisions de plusieurs banques centrales, notamment la Fed qui a décidé de ne pas relever son principal taux directeur en juin.

Agence France-Presse

À Wall Street, les contrats à terme des trois principaux indices se dirigeaient vers une ouverture plutôt stable : le Dow Jones oscillait autour de l’équilibre (-0,01 % vers 7 h 40 heure de l’Est), le NASDAQ gagnait 0,30 % et les S&P 500 0,12 %.

Les principales bourses européennes étaient en hausse : Paris avançait de 1,10 %, Londres de 0,37 %, Francfort de 0,48 % et Milan de 0,49 %.

La semaine a été marquée par de nombreuses décisions de politique monétaire des banques centrales.

La banque centrale de Chine a surpris les analystes en réduisant son taux directeur à court terme, après avoir déjà ajusté plusieurs autres taux.

Puis la puissante banque centrale américaine, la Fed, a marqué une pause dans les hausses de taux, après dix relèvements d’affilée depuis mars 2022. Deux relèvements de son principal taux directeur pourraient éventuellement être encore décidés en 2023, a-t-elle prévenu.

Quant à la Banque centrale européenne (BCE), elle a décidé jeudi de relever son principal taux directeur d’un quart de point de pourcentage, une huitième hausse en moins d’un an.

« La BCE a encore surpris avec un discours toujours très dur, même après le resserrement monétaire déjà réalisé et les premiers signes de ralentissement de la conjoncture et de l’inflation aperçus dans les données de mai », souligne Xavier Chapard, membre de l’équipe recherche et stratégie de La Banque Postale AM.

Les prévisions d’inflation inquiètent

En Europe, « ce qui provoque une réaction importante, c’est la révision à la hausse des prévisions d’inflation, qui a signalé que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour ramener l’inflation à l’objectif de 2 % » de la BCE, notent les analystes de la Deutsche Bank.

Dans le détail, selon la BCE, l’inflation devrait atteindre 5,4 % en 2023, contre 5,3 % prévus en mars, puis 3,0 % en 2024 et 2,2 % en 2025, pas loin de l’objectif de 2 % visé à terme.

Sur le marché obligataire, « les taux longs sont restés plutôt stables, ce qui traduit la crainte des marchés que les politiques monétaires aillent trop loin et entraînent des récessions », explique Xavier Chapard.

Aux États-Unis, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans s’établissaient à 3,73 % vers 7 h 30 (heure de l’Est) contre 3,71 % à la clôture la veille. En Europe, l’intérêt de l’emprunt français à 10 ans était à 2,98 % contre 3,01 %, l’allemand à 10 ans à 2,47 %, contre 2,50 %.

Tesco veut rassurer

Le géant britannique des supermarchés Tesco (-1,17 % à Londres vers 7 h 30 heure de l’Est) a affirmé vendredi voir les « premiers signes » que l’inflation commençait à ralentir, dans un pays qui a vu les hausses de prix repasser en avril sous la barre de 10 % mais où les tarifs de l’alimentation continuent de flamber.

Du côté des devises et des matières premières

Le pétrole terminait la semaine vendredi en légère baisse, pris entre les espoirs d’un soutien de la demande avec la pause dans le cycle de hausses de taux de la Fed, le bond des réserves commerciales de brut aux États-Unis et les inquiétudes quant à la santé économique de la Chine.

Vers 7 h 30 (heure de l’Est), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, reculait de 0,14 % à 75,56 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet, abandonnait 0,22 % à 70,46 dollars.

La monnaie européenne avançait légèrement face au dollar (+0,11 %) à 1,0958 dollar vers 7 h 30 (heure de l’Est).

Le bitcoin reculait de 0,28 % à 25 474 dollars.