Wall Street en léger retrait après la Fed et la BCE

(New York) La Bourse de New York recule légèrement à l’ouverture jeudi après que la Fed a signalé qu’elle pourrait encore relever les taux d’intérêt d’ici la fin de l’année et que la BCE a de nouveau resserré la vis.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones cédait 0,04 %, le NASDAQ, à dominante technologique, reculait de 0,35 % et le S&P 500 de 0,17 %, quelques minutes après l’ouverture.