(New York) La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi et conservé l’orientation de la fin de semaine dernière, sur un marché moins pessimiste avant un indicateur majeur d’inflation, mardi, et la décision de la banque centrale américaine (Fed), mercredi.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,34 %, l’indice NASDAQ gagnait 0,45 % et l’indice élargi S&P 500 s’appréciait de 0,28 %.