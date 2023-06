(New York) La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, tentant de maintenir l’élan de la veille qui a vu le marché franchir un seuil important à la hausse, avant une semaine riche en évènements et indicateurs.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,07 %, l’indice NASDAQ gagnait 0,56 % et l’indice élargi S&P 500 prenait 0,23 %.